लखीमपुर खीरी कांड पर सरकार को अब किसान चारों तरफ से घेरने का प्लान बना रहे हैं। इस बार किसान संगठनों ने लखीमपुर कांड के विरोध में यूपी के लिए खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी के कुछ नेता भी इस घटना और जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उधर पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों ने बादल के काफिले पर जुते फेंक कर विरोध जताया है।

किसान संगठनों की तैयारी- लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच और गिरफ्तारी से किसान बिल्कुल संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसान संगठनों ने इस घटना के विरोध में आगे की रणनीति की घोषणा कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ‘कलश यात्रा’ निकालने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करने की भी घोषणा की है।

बादल के काफिले पर फेंका गया जूता- उधर पंजाब में तीन कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों ने सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर जूता फेंक दिया। हालांकि, जूता सुखबीर बादल को नहीं लगा और उनसे कुछ दूरी पर गिर गया। बादल एक रैली को संबोधित करने के लिए जलांधर पहुंचे थे। बादल के कार्यक्रम के विरोध में वहां पहले से ही किसान मौजूद थे। जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। इससे पहले की काफिला रैली स्थल पर पहुंचता, किसानों की भीड़ में से एक जूता उछला और सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर जा लगा।

#WATCH | Farm laws protesters throw a shoe at the vehicle of Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal in Jalandhar, Punjab pic.twitter.com/LIpyiURYRs

— ANI (@ANI) October 9, 2021