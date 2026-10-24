कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने केंद्र के ‘गवर्नेंस ड्राफ्ट’ (प्रशासनिक प्रस्ताव) को “खोखला ड्राफ्ट” बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। केडीए ने केंद्र सरकार पर लद्दाख में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया। केडीए लद्दाख के भविष्य को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे दो प्रमुख संगठनों में से एक है।

एक हफ्ते पहले केडीए और ‘एपेक्स बॉडी लेह’ (एबीएल) के सदस्यों वाली एक उप-समिति ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लद्दाख में बेहतर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को लेकर हुई बैठक में चर्चा की थी।

तब से बातचीत रुकी हुई है और दोनों पक्ष इस गतिरोध के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केडीए और एबीएल दोनों ने इस ड्राफ्ट पर अपनी टिप्पणियां गृह मंत्रालय को भेज दी हैं।

शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केडीए के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने अपने आरोपों को दोहराया। सज्जाद कारगिली ने कहा, “हमें उम्मीद थी कि गृह मंत्रालय उस बैठक के मिनट्स के आधार पर अपना ड्राफ्ट तैयार करेगा, जिस पर हमने हस्ताक्षर किए थे। हमें एक ऐसे विशेष मॉडल का वादा किया गया था, जिसे जम्मू-कश्मीर विधानसभा से भी अधिक अधिकार प्राप्त होंगे।”

लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक नहीं है ड्राफ्ट

कारगिली ने कहा कि पेश किया गया ड्राफ्ट लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक नहीं है बल्कि यह लोगों की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की चिंताओं को ज्यादा दिखाता है।

सज्जाद कारगिली ने कहा, “ऐसा लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का पूरा ध्यान बस नोटिफिकेशन जारी करने पर ही लगा है। उन्होंने नई LAHDC (लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों) के जरिए लद्दाख के लिए 100 निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की है, लेकिन चाहे 100 हों या 200, अगर उनके पास सही शक्तियां ही नहीं हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।”

‘अधिकारों पर हमला’

केंद्र के ड्राफ्ट को खारिज करते हुए केडीए के नेतृत्व ने इसे इस क्षेत्र के लोगों के अधिकारों पर हमला करार दिया। कारगिली ने कहा, “हमने देश के अन्य हिस्सों में ‘वोट चोरी’ के आरोप देखे हैं। लद्दाख को एक टेस्टिंग लैब (प्रयोगशाला) बना दिया गया है और उन्होंने यहां से लोगों का प्रतिनिधित्व छीन लिया है। एकतरफा लिए जा रहे फैसले लद्दाख में लोकतंत्र की हत्या का स्पष्ट उदाहरण हैं।”

केडीए के नेता असगर अली करबलाई ने बताया कि केडीए और एबीएल अपने चार सूत्रीय एजेंडे को लेकर पिछले छह सालों से गृह मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2023 से उनके एजेंडे में ‘राज्य का दर्जा’ (स्टेटहुड) और ‘छठी अनुसूची’ के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांगें प्रमुख रही हैं। उन्होंने बताया कि इन दो मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें इस साल 22 मई को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक भी शामिल है। उन्होंने कहा, “22 मई को हुई बैठक में, हमारे द्वारा उठाए गए अहम मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी।”

7 जुलाई को गृह मंत्रालय ने उस बैठक के मिनट्स भेजे, जिस पर केडीए और एबीएल के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। करबलाई ने कहा कि समझौते के तहत, हमें एक ऐसी विशेष प्रशासनिक इकाई (गवर्नेंस बॉडी) देने का वादा किया गया था जिसके पास विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां हों। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा का भी वादा किया गया था।

करबलाई ने बताया कि जब 15 अक्टूबर को फिर से बैठक हुई तो उप-समिति के सामने जो ड्राफ्ट पेश किया गया, उसमें नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) जैसा मॉडल प्रस्तावित था। उन्होंने बताया कि यह 7 जुलाई को हुई चर्चाओं और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज के बिल्कुल उलट था।

केडीए ने कहा कि इस ड्राफ्ट में न तो संवैधानिक सुरक्षा का जिक्र है और न ही विधायी शक्तियों का; बल्कि इसमें सब कुछ अनुच्छेद 240 के तहत रख दिया गया है। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने कहा कि लद्दाख और केंद्र के बीच सहमति बनने में लगभग छह साल लग गए। हनीफा ने कहा कि गृह मंत्रालय का मौजूदा रुख पहले हुए समझौतों की भावना के खिलाफ है।

पंचायत चुनावों का हुआ ऐलान

उधर, लद्दाख प्रशासन ने पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी है, आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है, नए बने जिलों के लिए हिल काउंसिल (पर्वतीय परिषद) बनाने का ऐलान किया है और कारगिल हिल काउंसिल को भंग कर दिया है। इन फैसलों की इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने आलोचना की है।

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पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र पर लद्दाख के लोगों से किए गए वादों से मुकरने का आरोप लगाया है। वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग दुखी, हैरान और गुस्से में हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ‘राम राज्य’ का आदर्श कहां गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।