लद्दाख प्रशासन स्टोक ग्लेशियर से बहकर आने वाले पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए प्रशासन ने अप्रैल, 2026 में प्रोजेक्ट हिम सरोवर शुरू किया था।

इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि स्टोक ग्लेशियर से पिघल कर आने वाले पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसका इस्तेमाल लद्दाख में सिंचाई और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाए।

प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत स्टोक ग्लेशियर से आने वाले पानी को इगू-फे नहर की ओर मोड़ दिया गया है। प्रोजेक्ट के तहत स्पितुक फरका में चार जलाशय बनाए गए हैं।

ग्लेशियर से आने वाले पानी से चारों जलाशयों को भर दिया गया है। इन जलाशयों के पानी का इस्तेमाल जमीन को खेती लायक बनाने में किया जा रहा है।

पाकिस्तान चला जाता था पानी

पहले स्टोक ग्लेशियर का पानी नदी-नालों के जरिए सिंधु नदी के साथ मिल जाता था और आगे बहते हुए यह पाकिस्तान चला जाता था। अब लद्दाख प्रशासन ग्लेशियरों और नदी के पानी का इस्तेमाल लद्दाख के लोगों के लिए कर रहा है।

पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था और तब नदियों के पानी के इस्तेमाल में सिंधु जल संधि की भी शर्तें थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना कहा है कि इस पानी से 1000 एकड़ जमीन पर खेती करने में मदद मिलेगी।

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नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत ने सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि अभी भी लागू है और भारत को इसके तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।