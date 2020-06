कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन पर निशाना साधे जाने को लेकर मंगलवार को पलटवार करते हुए सवाल किया था कि क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘अगर रक्षा मंत्री का हाथ के निशान पर टिप्पणी करने का काम पूरा गया हो गया हो तो वह इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है?’

रक्षा मंत्री पर राहुल गांधी की व्यंग्यात्मक टिप्पणी के बाद लद्दाख भाजपा सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने बुधावर (10 जून, 2020) को कांग्रेस नेता पर पलटवार किया है। उन्होंने एक ट्वीट में राहुल गांधी को टैग कर लिखा, ‘हां, चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है।’ ट्वीट के साथ उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर की है। एक में उनका राहुल गांधी को जवाब है और दूसरी तस्वीर देमचोक घाटी की है। जिसमें उन्होंने दावा किया कि इन इलाकों पर कांग्रेस के कार्यकाल में चीन ने कब्जा किया था।

भाजपा सांसद ने लिखा कि 1962 में कांग्रेस शासकाल के दौरान चीन ने अक्साई चिन (37,244 वर्ग किमी) पर कब्जा कर लिया। यूपीए के समय में 2008 तक चुमुर क्षेत्र में टिया पंगांक और चौबजी घाटी (250 मीटर लंबाई) चीन के कब्जे में रही। पीएलए द्वारा देमचोक में जोरावर किले को 2008 में ध्वस्त किया गया था। और 2012 में यूपीए शासन के दौरान पीएलए ने ऑबसर्विंग प्वाइंट बनाया। इसके अलावा 13 सीमेंट वाले घरों के साथ चीनी कॉलोनी भी बनाई। कांग्रेस नीत एनडीए गठबंधन के दौरान 2008-2009 में डुंगती और डेमजोक के बीच भारत ने डूम चेले (प्राचीन व्यापार बिंदु) को खो दिया।

