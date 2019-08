लद्दाख के भाजपा सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल संसद में दिए गए अपने भाषण के लिए खासे लोकप्रिय हो गए हैं। जिस तरह से शेरिंग नामग्याल ने संसद में लद्दाख का पक्ष रखा, उससे लद्दाख के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। यही वजह है कि जब भाजपा सांसद शेरिंग नामग्याल सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो वहां उनका हीरो जैसा स्वागत हुआ। नामग्याल इस दौरान खुद भी तिरंगा लेकर जमकर नाचे।

इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शेरिंग नामग्याल ढोल की थाप पर हाथ में तिरंगा थामे झूमते नजर आ रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोग ताली बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। कुछ लोग इस दौरान भाजपा सांसद के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। बता दें कि बीते दिनों केन्द्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर को दो क्षेत्र में विभाजित कर दिया। एक क्षेत्र जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख होगा।

VIDEO: Rousing reception for Jamyang Tsering Namgyal (@MPLadakh) in Leh. Locals welcome ‘Hero MP.’ | @deepduttajourno with details. pic.twitter.com/7FtKAFDkS1

— TIMES NOW (@TimesNow) August 12, 2019