केंद्र सरकार और लद्दाख के स्थानीय संगठनों के बीच गतिरोध गहरा गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दोनों प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले शक्तिशाली सामाजिक-राजनीतिक संगठनों, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) के आह्वान पर मंगलवार को पूरे लद्दाख में पूर्ण बंद रहा।

इस संयुक्त बंद की घोषणा पिछले शनिवार को दोनों संगठनों ने की थी। दरअसल, 22 मई को लद्दाख के प्रतिनिधियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार कर हस्ताक्षर के लिए भेजा गया।

लेह अपेक्स बॉडी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजय लकरूक के अनुसार इस आधिकारिक दस्तावेज़ में उपसमिति और गृह मंत्रालय के बीच हुई वास्तविक चर्चा का कोई जिक्र नहीं था। इस ‘हेरफेर’ से नाराज होकर दोनों संगठनों के सदस्यों ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया और केंद्र पर समय काटने का आरोप लगाया।

लेह और कारगिल में ठप रहा कारोबार

मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के समर्थन में लेह और कारगिल शहरों समेत पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। हालांकि, लेह प्रशासन ने ‘लद्दाख बौद्ध संघ’ को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट किया कि लद्दाख के अधिकारों के लिए उनका शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा।

नई शराब नीति और एलजी प्रशासन का विरोध

कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने इस बंद को लद्दाख के लोगों के बढ़ते असंतोष का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह विरोध केवल बैठक के विवरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना प्रशासन की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भी है।

लद्दाख के लोग हाल ही में घोषित की गई नई शराब नीति का कड़ा विरोध कर रहे हैं, जो क्षेत्र में कड़ी शराब की खुदरा बिक्री और शराब की दुकानों के विस्तार की अनुमति देती है। कारगिली ने कहा, “इस बंद के जरिए हमने साफ संदेश दे दिया है कि लद्दाख पर जबरन थोपी जा रही नीतियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

क्या हैं लद्दाख की मुख्य मांगें?

लद्दाख के दोनों संगठन लंबे समय से केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं। सरकार की तरफ से अब एक प्रस्ताव मिला है, जिस पर आगे चर्चा होनी है। लद्दाख के लोगों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं।

संवैधानिक सुरक्षा: संविधान के अनुच्छेद 371 (Article 371) के तहत लद्दाख की जमीन, संस्कृति और नौकरियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार: लद्दाख में एक पूर्ण विधायिका (Legislature/Assembly) को शामिल किया जाए, ताकि वहां के लोगों को अपनी सरकार चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार मिल सके।

नेताओं का रुख: लद्दाख के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार को केवल समय बिताने के हथकंडे छोड़ देने चाहिए और गृह मंत्रालय को पूर्व में हुई बैठकों में लिए गए फैसलों व वादों पर पूरी ईमानदारी से कायम रहना चाहिए।

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कश्मीर को लद्दाख से हर मौसम में जोड़ने के लिए बनाई जा रही जोजिला सुरंग मंगलवार को आर-पार हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू के लिए अंतिम ब्लास्ट किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। पढ़िए पूरी खबर…