लद्दाख प्रशासन ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश की लिबरलाइज़्ड एक्साइज पॉलिसी की वजह से विरोध और धरने शुरू हो गए हैं। लद्दाख प्रशासन ने इसे बेबुनियाद और पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। यह दावा क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के उस आरोप के कुछ दिनों बाद किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि लद्दाख के हर गली-मोहल्ले में शराब की दुकानें खुल रही हैं।

22 अक्टूबर को सोनम वांगचुक ने दावा किया था कि ज़ांस्कर इलाके में शराब की बिक्री को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इन दावों को दोहराया है और महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के कथित वीडियो शेयर किए हैं।

सोनम वांगचुक का दावा झूठा- लद्दाख प्रशासन

लद्दाख प्रशासन ने बुधवार को इन बयानों को झूठा, बेबुनियाद और पूरी तरह से मनगढ़ंत बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। प्रशासन ने साफ किया कि जून में नोटिफ़ाई की गई नई एक्साइज़ पॉलिसी 2026–27 को 6 अगस्त को लोगों/सामाजिक संगठनों से फ़ीडबैक और सुझाव मिलने पर वापस ले लिया गया था।

नई पॉलिसी के तहत शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव भी उपराज्यपाल ने वापस ले लिया और इसके तहत जारी किया गया ऑक्शन नोटिस भी कैंसिल कर दिया गया। प्रशासन ने कहा कि रोलबैक के बाद, 2025-26 के लिए पुरानी एक्साइज पॉलिसी, जो 4 अप्रैल, 2025 को जारी की गई थी, उसे बहाल कर दिया गया और वह लागू रहेगी। बहाल की गई पॉलिसी के तहत लेह में सिर्फ़ दो शराब की दुकानों को इजाज़त दी गई थी। एक 14 अक्टूबर 2026 को नीलामी के बाद चालू हो गई, जबकि दूसरी के लिए कोई बोली नहीं मिली।

प्रशासन ने कहा, “पूरे लद्दाख में सिर्फ़ एक शराब की दुकान चालू है, जबकि पहले दो थीं। इसलिए सोनम वांगचुक का बयान पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला है।”

बार को लेकर क्या बोला लद्दाख प्रशासन?

बार के बारे में प्रशासन ने कहा कि रेस्टोरेंट के साथ बार में शराब की 50 रिटेल दुकानें (लेह में 38, नुब्रा में सात, ज़ांस्कर में तीन और चांगथांग में दो) पूरे UT में चालू थीं। लेह में दो बीयर बार भी चालू थे। इसके अलावा लेह के नौ होटलों के पास शराब के लाइसेंस हैं, जिनमें से चार ने इस साल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उन्हें मिल गए। नुब्रा के एक होटल ने भी इस साल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उसे मिल गया। लद्दाख प्रशासन ने कहा कि लाइसेंस उन आवेदकों को दिए जाते हैं जो तय नॉर्म्स को पूरा करते हैं, जिसमें हाईवे, धार्मिक इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दूरी क्राइटेरिया शामिल है।

अधिकारियों ने कहा कि रिकॉर्ड्स सोनम वांगचुक के जानबूझकर चलाए जा रहे झूठ और गलत जानकारी के कैंपेन को गलत साबित करते हैं कि लद्दाख के हर कोने में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने कहा, “साफ है वांगचुक के दावे झूठे, बेबुनियाद हैं और बेवजह पब्लिक में डर पैदा करने के लिए हैं।”

लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक को यह भी सलाह दी कि वे ऐसे बयान देने से थोड़ा ब्रेक लें और राष्ट्रीय मीडिया और जनता को पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत दावे करने से पहले आधिकारिक सोर्स से फैक्ट्स वेरिफाई करें।

सरकार ने वापस ली पाॅलिसी

इस साल लद्दाख प्रशासन ने एक लिबरलाइज़्ड शराब पॉलिसी को मंजूरी दी, जिसमें इलाके में रिटेल शराब आउटलेट्स की संख्या दो से बढ़ाकर 20 करने का प्रपोज़ल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने कहा कि इन सुधारों का मकसद नशीले पदार्थों पर डिपेंडेंस कम करना, रेगुलेशन को मजबूत करना और टूरिज्म से चलने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करना है। वीके सक्सेना ने तर्क दिया है कि इस पॉलिसी का मुख्य मकसद नशीले पदार्थों और ड्रग्स पर बढ़ती निर्भरता को कम करना है। साथ ही लोगों को कम अल्कोहल वाली शराब के ज़्यादा ऑप्शन देना है। इस कदम की स्थानीय प्रतिनिधियों ने बहुत आलोचना की और प्रशासन ने दावा किया कि इसे अब वापस ले लिया गया है।

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क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गुरुवार को होने वाली बातचीत के लिए लद्दाख के नेताओं को केंद्र सरकार द्वारा न बुलाए जाने पर सोनम वानचुक ने मोदी सरकार पर अपने वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। सोनम वांगचुक ने कहा कि वह बातचीत की उम्मीद में दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि बातचीत नहीं हो रही है। पढ़ें पूरी खबर