ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शुक्रवार को कहा कि तेहरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है और वह वाशिंगटन के साथ तभी बातचीत करने में रुचि रखता है जब बातचीत गंभीर हो। उन्होंने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा के दौरान पत्रकारों से कहा कि ईरान कूटनीति को मौका देने के लिए युद्धविराम को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

ईरानी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि ईरान के साथ युद्धरत देशों के जहाजों को छोड़कर होर्मुज जलमार्ग अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलमार्ग में स्थिति बहुत जटिल हो गई है। उन्होंने आगे कहा, “हमारी चिंता यह है कि होर्मुज उन देशों के जहाजों को छोड़कर सभी के लिए खुला है जो हमारे साथ युद्ध में हैं।”

मेरा देश अकारण आक्रमण का शिकार हुआ- अरागची

अब्बास अरागची ने कहा, “मेरा देश अमेरिका और इजरायल शासन द्वारा किए गए एक अकारण आक्रमण का शिकार हुआ है, जो अमेरिकियों के साथ हमारी बातचीत के ठीक बीच में हुआ। कूटनीति के बीच में ही उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया। हम उन सभी देशों के आभारी हैं जिन्होंने इस हमले की निंदा की। हम भारत सरकार और जनता के आभारी हैं जिन्होंने ईरानी जनता के प्रति एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त की। हम भारतीय सरकार द्वारा एकजुटता के प्रतीक के रूप में हमें प्रदान की गई मानवीय सहायता के लिए भी आभारी हैं।”

#WATCH | Delhi | On West Asia conflict, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says, "The current negotiation is suffering from a lack of trust. It is also suffering from the contradictory messages we receive from Americans. Every day is different from yesterday. A tweet today… pic.twitter.com/PtDliYkKxm — ANI (@ANI) May 15, 2026

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, “अब, 40 दिनों के युद्ध के बाद, जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने आक्रमण में कोई भी लक्ष्य हासिल करने में निराश हो गया, तो उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा। हमें अमेरिकियों पर भरोसा नहीं है। यही किसी भी राजनयिक प्रयास में मुख्य बाधा है। हमारे पास अमेरिकियों पर भरोसा न करने के सभी कारण हैं, जबकि उनके पास हम पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है।”

वार्ता में भरोसे की कमी- अरागची

पश्चिम एशिया संघर्ष पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, “वर्तमान वार्ता में भरोसे की कमी है। अमेरिकियों से मिल रहे विरोधाभासी संदेशों से भी इसमें बाधा आ रही है। हर दिन पिछले दिन से अलग होता है। आज का ट्वीट कल के ट्वीट से अलग होता है। यही समस्या है और इससे अविश्वास और बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि कुछ लोग कूटनीति को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध भड़काने वाले लोग अमेरिका को फिर से एक और युद्ध में घसीटना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अंततः बुद्धिमत्ता और कूटनीति की जीत होगी और हम कूटनीति के रास्ते पर चलकर एक वार्ता के माध्यम से समाधान निकालेंगे।”

ईरान से संबंधित किसी भी मुद्दे का कोई सैन्य समाधान नहीं- अब्बास अरागची

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, “हम फिलहाल युद्धविराम की स्थिति में हैं, हालांकि यह बहुत अस्थिर है। लेकिन हम कूटनीति को मौका देने के लिए इसे बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान से संबंधित किसी भी मुद्दे का कोई सैन्य समाधान नहीं है। उन्होंने बार-बार हमारी परीक्षा ली है। हम किसी भी दबाव या धमकी के आगे कभी नहीं झुकेंगे। हम किसी भी प्रतिबंध का भी विरोध करेंगे। ईरानी लोग केवल सम्मान की भाषा समझते हैं।”

पाकिस्तानी मध्यस्थता की प्रक्रिया अभी विफल नहीं हुई- अरागची

पाकिस्तान की मध्यस्थता पर अब्बास अरागची ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता की प्रक्रिया अभी तक विफल नहीं हुई है, लेकिन यह बहुत कठिन दौर से गुजर रही है, मुख्य रूप से अमेरिकियों के व्यवहार और हमारे बीच मौजूद अविश्वास के कारण। हम किसी भी ऐसे देश की सराहना करते हैं जो मदद करने में सक्षम हो, विशेषकर चीन की। चीन ने अतीत में ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली में मदद की है। चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम एक-दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। हम जानते हैं कि चीन की मंशा अच्छी है। इसलिए कूटनीति में मदद के लिए उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य ईरान द्वारा स्वागत योग्य होगा। हमें उम्मीद है कि बातचीत में प्रगति के साथ, हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ताकि होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए।”

चाबहार पोर्ट को लेकर क्या बोले ईरानी विदेश मंत्री

चाबहार पोर्ट को लेकर भी ईरानी विदेश मंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया। उन्होंने कहा, “चाबहार बंदरगाह ईरान और भारत के बीच सहयोग के प्रतीकों में से एक है। हमें खुशी है कि भारतीयों ने इस बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण अब इसमें कुछ ढील दी गई है। मुझे आशा है कि भारतीय चाबहार बंदरगाह पर अपना काम जारी रखेंगे ताकि इसका पूर्ण विकास भारत और आसपास के अन्य देशों के हितों की सेवा में हो सके। मेरा मानना ​​है कि भारत, अपनी अच्छी प्रतिष्ठा के साथ, इस क्षेत्र में कूटनीति में मदद करने और शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत फारस की खाड़ी के सभी देशों का मित्र है। हम इस क्षेत्र में भारत द्वारा निभाई गई किसी भी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका की सराहना करते हैं।”

ईरान युद्ध के दौरान नेतन्याहू ने किया था UAE का सीक्रेट दौरा?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने यूएई का दौरा किया और वहां राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से गुप्त मुलाकात की थी। पढ़ें पूरी खबर…