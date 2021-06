राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि विराट भारत जल्द उभरने वाला है। यह ‘रसगुल्लों’ से बना नहीं होगा। उन्होंने इसके साथ ही वह भी तरीका सुझाया है, जिसके जरिए चीन को यह बात बताई जा सके।

उन्होंने इस बाबत रविवार (20 जून, 2021) को ट्वीट किया, “विराट हिंदुस्तान उभर रहा है, जो कि ‘रसगुल्लों’ (जब तक वे हमारे कब्जे वाले क्षेत्र को वापस नहीं कर देते) का नहीं होगा। चीन को यह बात बताने का एक तरीका ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी की साल 2003 की सेलऑउट ट्रीटी (तिब्बत के चार तरह के विभाजन पर रजामंदी और तीन भागों को आसन्न प्रांतों के साथ विलय करना) खत्म हो चुकी है।”

A way to tell China that Virat Hindustan is soon emerging which will not be of Rosogollas (unless they return our grabbed territory) is to announce that Vajpayee’s 2003 sellout Treaty (agreeing to 4 way partition of Tibet& merging 3 parts with adjacent provinces) is scrapped.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 20, 2021