जाने-माने जियोस्ट्रैटेजिस्ट और लेखक ब्रह्म चेलानी ने कहा है कि चीन से हाल में हुए समझौए में भारत ने काफी कुछ खो दिया है। इसमें सिर्फ ड्रैगन का फायदा नजर आ रहा है।

चेलानी ने यह दावे शनिवार (सात अगस्त, 2021) को कुछ सिलसिलेवार ट्वीट्स के जरिए किए। उन्होंने पीपी17ए पर दोनों मुल्कों के पीछे हटने से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति को साझा करते हुए लिखा, “भारत की तरफ से घोषित ताजा गोगरा डिसइन्गेजमेंट (विघटन या पीछे हटने की प्रक्रिया) जुलाई 2020 गलवान और फरवरी 2021 के पैंगोंग क्षेत्र के विसैन्यीकरण के जैसी है। यह चीन को सचमुच दो बार जीतने की अनुमति देता है। चीन पहले अतिक्रमण करता है, फिर यथास्थिति को औपचारिक रूप देते हुए भारत पर बफर जोन थोपता है।”

The latest Gogra disengagement announced by India is similar to the July 2020 Galwan pullback and the February 2021 Pangong region demilitarization—it allows China to literally win twice. China first encroaches, then foists a buffer zone on India formalizing a changed status quo. pic.twitter.com/Zx87Rg2St8

— Brahma Chellaney (@Chellaney) August 7, 2021