LAC विवाद के बीच BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एससीओ से इतर भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की भेंट को बड़ी भूल बताया है। शनिवार को उन्होंने ट्वीट किया, “हमारे अच्छे रक्षा मंत्री को अपने स्तर पर चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। भारत को ऐसा तब भी नहीं करना चाहिए था, जब चीन बातचीत के लिए तैयार रहता। यह सामूहिक फैसला होना चाहिए था। चीन पर मेरी जानकारी के आधार पर मेरी निजी राय है कि यह (राजनाथ का चीनी रक्षा मंत्री से मिलना) बड़ी भूल थी।”

हालांकि, स्वामी की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स बंटे नजर आए। कुछ ने इस पर उनका समर्थन किया, जबकि कई ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा। @Tanraj58 नामक हैंडल से कहा गया- ये सही है। बड़ी गलती है, इस लिहाज से कि चीन और जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी द्वारा 18 मैत्री बैठकों के बाद धोखा दिया है। मुझे आश्चर्य है कि मंत्री (राजनाथ) को चीनी समकक्ष से मिलने की अनुमति देने के लिए नमो क्यों सहमत हुए? क्या नमो के पास अभी भी अपने दोस्त जिनपिंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर छिपा है?

@manoj_indore ने लिखा, “कह कर लेने का अपना मजा है। यह मोदी है चाचा नेहरू नहीं, जो चीन की बातों के झांसे में फस जाएंगे। गुजराती आदमी अपने बेटे पर विश्वास नहीं करता है, वो चीन पर क्या ख़ाक विश्वास करेगा।” @the_sanatani_ss ने लिखा- यह कमजोरी का संकेत नहीं है। वह मुखरता से चीजों का सामना कर रहे हैं।

his body langauge shows that it was not a mistake pic.twitter.com/qGE4rSH3it

