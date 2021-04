बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एलएसी विवाद को लेकर फिर से मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर को शेयर करके सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता से झूठ बोला। सरकार कह रही है कि चीन से विवाद सुलझ गया है पर असलियत कुछ और ही है।

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हवाले से स्वामी ने बताया कि चीनी सेना अभी तक भारत की धरती पर मौजूद है। लेकिन सरकार लगातार इससे इनकार कर रही है। मोदी सरकार देश को गुमराह कर रही है। इससे पहले स्वामी पीएम मोदी पर सीधा निशाना भी साध चुके हैं। स्वामी ने मोदी को उस बयान पर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। स्वामी का सवाल था कि जब कोई आया गया नहीं तो बातचीत क्यों?

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 9 अप्रैल को चीन व भारत के सैन्य कमांडरों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई थी। पूर्वी लद्दाख में 11 माह से चल रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए यह बातचीत हुई। अखबार ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि चीन ने चार फ्रिक्शन प्वाइंट खाली करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।

Explained: In India-China border dispute, the strategic significance of Hot Springs, Gogra Post | Indian Express: I do not know how IE picked up courage but recent articles have been well researched. These show that Modi Govt has lied to the Indian public https://t.co/1c3uOpuK6v

— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 20, 2021