केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी। मुरुगन ने कहा कि अब वह तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय देना चाहते हैं।

मुरुगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे से लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह बनाने तक का सफर उनके लिए बेहद खास रहा है।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत माता और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव रहा है। अब वह फिर से जमीनी स्तर पर लौटकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहते हैं।

It has been the greatest honour of my life to serve Bharat Mata and Tamil Nadu under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji.



From the son of daily wage labourers to serving in the Union Council of Ministers under the leadership of Hon’ble PM Shri… pic.twitter.com/V9zUtaQVI0 — Dr.L.Murugan (@DrLMurugan) October 13, 2026

2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर जोर

एल. मुरुगन ने इस्तीफे के पीछे तमिलनाडु में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को अहम वजह बताया है। वह 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए पूरी तरह से संगठनात्मक कामों में जुटना चाहते हैं।

मुरुगन तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्य में पार्टी के संगठन को विस्तार देने और उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में उनकी भूमिका रही है। अब मंत्री पद छोड़ने के बाद उनका ध्यान पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने पर रहेगा।

चेन्नई में जयगोपाल गारोडिया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन और अन्य लोग। (Photo Source: PMO via PTI Photo)

2030 तक था राज्यसभा का कार्यकाल

एल. मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उनका राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल अप्रैल 2030 में समाप्त होना था। हालांकि, उन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देने का फैसला किया।

अपने इस्तीफे में उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया। उनके इस कदम के बाद तमिलनाडु में बीजेपी की संगठनात्मक गतिविधियों और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

मुरुगन का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब बीजेपी तमिलनाडु में अपने संगठन को मजबूत करने और राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में AIADMK को झटका देते हुए उन छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा है, जो बाद में एक्टर से मुख्यमंत्री बने सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) में शामिल हो गए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।