कुवैत से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां अलग-अलग घटनाओं में जान गंवाने वाले 20 भारतीयों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचाए गए। यह उड़ान सिर्फ इन शवों को उनके वतन लाने के लिए चलाई गई थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण फ्लाइट सेवाएं प्रभावित थीं जिसकी वजह से इन पार्थिव शरीरों को भारत लाने में देरी हुई। मृतकों में अधिकतर लोग केरल और तमिलनाडु के रहने वाले थे।

एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रशासन ने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर शवों को उनके पैतृक गांवों के लिए रवाना कर दिया, जहां परिजनों ने नम आंखों से उनका अंतिम स्वागत किया। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि शवों को कुवैत एयरवेज की एक विशेष उड़ान से कुवैत से कोलंबो होते हुए कोच्चि लाया गया। उन्होंने बताया कि इस फ्लाइट में कोई यात्री सवार नहीं है।

फ्लाइट में कोई यात्री सवार नहीं

अधिकारियों ने बताया कि शवों को लाए जाने के तुरंत बाद उनके संबंधित गृहनगरों में भेजने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मृतक केरल के विभिन्न हिस्सों से हैं जिनमें कोझिकोड, अलाप्पुझा और कोट्टायम शामिल हैं, जबकि कुछ पार्थिव शरीरों को तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाएगा। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कुवैत में हुई सेवा व्यवधानों की वजह से पार्थिव शरीरों को स्वदेश लाए जाने में देरी हुई। अब सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में अब तक 8 भारतीयों की मौत

मृतकों में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के मुथुकुलथुर के रहने वाले 37 वर्षीय संथानासेल्वम कृष्णन भी शामिल थे, जिनकी एक वॉटर प्लांट पर हुए ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। बाकी 19 लोगों की मौत अलग-अलग घटनाओं और प्राकृतिक कारणों से हुई थी लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष के चलते उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने में देरी हो गई थी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में अब तक कुल 8 भारतीय नागरिकों ने जान गंवाई है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि एक व्यक्ति अभी भी लापता है।

ईरान पर अमेरिका का ‘बंकर बस्टर’ अटैक, 900KG बम से इस्फहान में तबाही

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हुए एक विस्फोट का वीडियो शेयर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार तड़के ईरान के इस्फहान में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें