बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और प्रशांत किशोर ने यहां से शानदार जीत दर्ज की है। इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले से पहले जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद पर यह आरोप लगाते रहे कि उन्होंने कहा था कि भाजपा के टिकट पर कुत्ता-बिल्ली भी चुनाव जीत जाएंंगे।

प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस कथित बयान को प्रमुख मुद्दा बनाया। लगभग हर जनसभा में उन्होंने मतदाताओं से कहा कि भाजपा जनता की समझदारी और विवेक को कम आंक रही है। यह कथित टिप्पणी चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज की ओर से भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गई।

रविशंकर प्रसाद ने खारिज किया बयान

हालांकि उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक की शानदार जीत के एक दिन बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने नाम से जोड़े जा रहे इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ‘कुत्ता-बिल्ली’ वाली बात कभी नहीं कही।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर इस पूरे विवाद पर सफाई दी। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”लोग आखिर इतनी नीचे स्तर की राजनीति कैसे कर सकते हैं? ना मैंने और ना ही भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने कभी ‘कुत्ता-बिल्ली’ जैसी कोई बात कही। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर ऐसा कोई बयान दिया गया है तो उसका सबूत पेश करें। चुनाव से पहले भी मैंने स्पष्ट किया था कि जन सुराज राजनीतिक लाभ के लिए झूठा बयान हमारे नाम से जोड़ रही है। हम अपने हर कार्यकर्ता और मतदाता का सम्मान करते हैं।”

जब उनसे पूछा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज लगातार इस कथित बयान को मुद्दा बनाती रही, तब भाजपा ने इसका और जोरदार खंडन क्यों नहीं किया, इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, ”हमने उस समय भी सफाई दी थी। जिस बात को हमने कभी कहा ही नहीं, उसे बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कोई चुनाव जीतने के लिए इतनी निम्न स्तर की राजनीति करता है तो हम उसकी केवल निंदा ही कर सकते हैं।”

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में रविशंकर प्रसाद भी शामिल थे।

प्रशांत किशोर ने यह मुद्दा ऐसे समय उठाया था जब भाजपा ने इस सीट से अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। यह सीट पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पास थी। भाजपा ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था लेकिन उनके पिता के चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली। इसके बाद नितिन नवीन के करीबी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा गया।

‘हार पचा नहीं पा रही भाजपा’

रविशंकर प्रसाद की सफाई पर प्रतिक्रिया देते हुए जन सुराज पार्टी (JSP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने कहा, ”अब जब भाजपा चुनाव हार गई है, तो उसके नेता तरह-तरह की सफाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि वे हार पचा नहीं पा रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि भाजपा ने इतने हाई-प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र से बेहद कमजोर उम्मीदवार उतारा था? जनता ने इसका जवाब सबसे बेहतर उम्मीदवार को चुनकर दिया है।”

प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में करीब 19 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज करते हुए चुनावी राजनीति में सफल आगाज किया। यह वही सीट है जिस पर 1995 से 2026 तक लगातार भाजपा का कब्जा रहा था।

पहले पटना पश्चिम (Patna West) के नाम से जानी जाने वाली बांकीपुर सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी अहम रहा है। वर्ष 1967 के विधानसभा चुनाव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री के. बी. सहाय को इसी सीट से हराया था। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद ने यहां जीत दर्ज की थी।

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को बिहार की राजनीति का सबसे प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है। इसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, बिहार विधानसभा, तथा भाजपा, जदयू और राजद के राज्य मुख्यालय स्थित हैं।

बांकीपुर में हर दूसरा वोट प्रशांत किशोर के नाम

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जनादेश सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत भी है। चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि मतदाताओं ने इस बार पारंपरिक दलों के बजाय नए राजनीतिक विकल्प पर भरोसा जताया। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लगभग हर दूसरा वोट मिला जबकि भाजपा और राजद के संयुक्त वोट भी उनके आंकड़े तक नहीं पहुंच सके।