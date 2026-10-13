मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में सोमवार को नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा के आठ महीने के शावक की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सुबह निगरानी के दौरान पांच शावकों में से एक के गायब होने का पता चला। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई लेकिन बाद में उसका शव मिला।

आशा उन चीतों में शामिल है जिन्हें भारत में चीता बसाने के कार्यक्रम के तहत नामीबिया से लाया गया था। इस साल की शुरुआत में उसने पांच शावकों को जन्म दिया था।

सोमवार सुबह वन विभाग के अधिकारियों को निगरानी के दौरान आशा के साथ चार ही शावक दिखाई दिए। इसके बाद लापता शावक की तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया।

मौत की वजह साफ नहीं

शावक की मौत किस वजह से हुई, यह अभी साफ नहीं है। कूनो नेशनल पार्क के निदेशक उत्तम कुमार शर्मा ने कहा, ”हम मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टमॉर्टम के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।”

यह मौत ऐसे समय हुई है जब कूनो में चीतों के प्रजनन के मामले में लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। यहां एक के बाद एक शावकों के जन्म से भारत में चीतों की ऐसी आबादी तैयार करने की उम्मीद बढ़ी है जो आगे चलकर अपने दम पर बढ़ सके।

एक महीने से भी कम समय में दो बार जन्मे शावक

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक महीने से भी कम समय में दो मादा चीतों ने शावकों को जन्म दिया है। सितंबर के मध्य में दक्षिण अफ्रीकी चीता गामिनी की बेटी और भारत में जन्मी KGP12 ने चार शावकों को जन्म दिया था।

इसके कुछ ही हफ्तों बाद, 5 अक्टूबर को भारत में जन्मी 32 महीने की मादा चीता KJP21 ने पांच शावकों को जन्म दिया। उसका मिलन बोत्सवाना से लाए गए एक चीते के साथ हुआ था। इससे भारत में चीतों की आबादी में बोत्सवाना की वंशावली भी शामिल हो गई।

सोमवार को जारी ताजा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में अब कुल 59 चीते हैं। इनमें 40 भारत में जन्मे हैं। इनमें से 15 चीते खुले जंगल में घूम रहे हैं।

इस साल फरवरी में आशा ने भारत में दूसरी बार पांच शावकों को जन्म दिया था। इसके बाद 9 मार्च को नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने तीसरी बार पांच शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत में चीतों के सफल प्रजनन के मामलों की संख्या 10 हो गई थी।

गामिनी ने 18 फरवरी को तीन शावकों को जन्म दिया था। वहीं KGP12 ने 11 अप्रैल को खुले जंगल में चार शावकों को जन्म दिया। हालांकि करीब एक महीने बाद चारों शावक मृत पाए गए। सितंबर में KGP12 ने फिर चार शावकों को जन्म दिया।

पहले भी कई चीतों की हो चुकी है मौत

भारत में चीता बसाने का कार्यक्रम सितंबर 2022 में शुरू हुआ था। उस समय नामीबिया से आठ चीते भारत लाए गए थे। इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और फरवरी 2026 में बोत्सवाना से नौ चीते लाए गए।

इस कार्यक्रम के दौरान चीतों के प्रजनन में सफलता मिली है लेकिन कई चीतों की मौत भी हुई है। शुरुआती वर्षों में चीतों की मौत की वजह बीमारी, संक्रमण, चोट और नए माहौल में ढलने में परेशानी बताई गई थी।

2023 में कई चीतों के शरीर पर बालों के नीचे बने घावों में कीड़े पड़ गए थे। इससे उनकी मौत हुई। इसके बाद अधिकारियों ने चीतों की देखभाल और उन्हें जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया की समीक्षा की थी।

कूनो में दो नर चीतों की अनोखी यारी! एक भारत में जन्मा, दूसरा बोत्सवाना से आया

कुनो राष्ट्रीय उद्यान के में दो नर चीते एक-दूसरे का जिगरी दोस्त बन गए हैं। दोनों अनुवांशिक तौर पर अलग हैं और अलग-अलग महाद्वीपों के मूल निवासी हैं। इसके बावजूद दोनों एक-दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और शिकार भी एक-दूसरे से साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे होने के बीच दोनों नर चीतों के आपसी संबंधों की यह जानकारी सामने आई है, जिसने वन्यजीव विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है।