कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कृपा से सत्ता में आए हैं। किसनों के साथ एक बैठक के दौरान कर्नाटक के सीएम ने कहा कि लोगों की कृपा से नहीं बल्कि सिर्फ राहुल गांधी की कृपा से मैं सत्ता में आय़ा। बिना राहुल गांधी से पूछे मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। दरअसल कुमारस्वामी किसान नेताओं के साथ एक बैठक कर रहे थे। किसानों के मुद्दे पर कुमारस्वामी ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को समझाने की कोशिश करूंगा लेकिन बिना उनकी अनुमति के मैं कोई फैसला नहीं लूंगा।

अभी कुछ ही दिनों पहले कुमारस्वामी ने कहा था कि मैं कांग्रेस की कृपा पर हूं। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी जेडीएस ने विधानसभा चुनाव में पूर्ण जनादेश मांगा था, लेकिन पूर्ण जनादेश उनकी पार्टी को नहीं मिला। कुमारस्वामी ने कहा था कि मेरी पार्टी ने अकेले सरकारी नहीं बनाई है। मैंने लोगों से ऐसा जनादेश मांगा था कि मुझे उनके अलावा किसी और के दबाव में नहीं आने दें, लेकिन आज मैं कांग्रेस की कृपा पर हूं। मैं राज्य के साढ़े छह करोड़ लोगों के दबाव में नहीं हूं।

इधर कर्नाटक में सरकार गठन के बाद भीतरखाने से खबर यह भी है कि नई सरकार में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। नए सीएम कुमारस्वामी ने बीते 28 मई को नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से इस मुद्दो को लेकर मुलाकात भी की थी। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 104 विधायक हैं। जबकि कांग्रेस के 78 और कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल सेक्यूलर के 36 विधायक हैं। चुनाव में जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी को पहले सरकार बनाने का मौका मिला था।

लेकिन विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने से पहले ही भाजपा के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन ने मिलकर यहां सरकार बना ली थी। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी।

#WATCH: At meeting with farmer leaders, #Karnataka CM HD Kumaraswamy speaks on farmers’ loan waiver, says, ‘Without the blessing of people, but only with blessing of Rahul Gandhi, we’ve come to power. I’ll convince Congress party, but I can only take decision once they approve.’ pic.twitter.com/VQiNuPA9oN

— ANI (@ANI) May 30, 2018