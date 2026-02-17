कांग्रेस शासित कर्नाटक जहां अगला विधानसभा चुनाव साल 2028 में होना है में विपक्षी अलायंस भारतीय जनना पार्टी (BJP) और जनता दल सेक्युलर JD(S) के बीच दरारें देखने को मिल रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच अगले विधानसभा चुनाव में विपक्षी सीएम फेस को लेकर तनतनी की खबर है। इन्ही खबरों के बीच राज्य बीजेपी के अध्यक्ष बी.वाई विजयेंद्र ने केंद्रीय मंत्री और JD(S) नेता एच डी कुमारस्वामी के साथ बैठक की मांग की है।

GBA चुनाव में 80 सीटों की मांग

यह राजनीतिक गतिविधि तब सामने आई है जब BJP और JD(S) कैडर के बीच ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) चुनावों सहित आने वाले सिविक बॉडी चुनावों के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बने गठबंधन को जारी रखने को लेकर नाराजगी की चर्चा है।

सूत्रों का कहना है कि JD(S) ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) चुनाव अकेले लड़ेगी अगर बीजेपी उनकी 80 सीटों पर लड़ने की मांग को पूरा नहीं करेगी। GBA में 369 वार्ड्स हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बेंगलुरु के JD(S) नेताओं ने कुमारस्वामी की अध्यक्षता में हुई तैयारी मीटिंग में पार्टी लीडरशिप के सामने अपनी मांग रखी है। इस बारे में गठबंधन पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है।

JD(S) के सूत्रों का कहना है कि कुमारस्वामी अप्रैल-मई 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों से “नौ से 10 महीने” पहले राज्य की राजनीति में लौट सकते हैं, ताकि पार्टी के कैंपेन को लीड कर सकें।

हालांकि, हाल ही में JD(S) नेताओं का यह कहना कि कुमारस्वामी कर्नाटक के अगले CM होने चाहिए, BJP को पसंद नहीं आया। कुमारस्वामी ने खुद पिछले महीने हासन में एक रैली में इसे और हवा दी थी, उन्होंने कहा था कि “JD(S) के कई नेता चाहते हैं कि मैं 2028 में CM बनूं”। उनकी बातों पर BJP की तरफ से अलग-अलग रिएक्शन आए, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में विपक्ष के नेता (LoP) एन चालावडी नारायणस्वामी ने कहा कि अगर JD(S) राज्य की 224 असेंबली सीटों में से 113 जीत जाती है तो कुमारस्वामी CM बन सकते हैं।

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा ?

इधर, इस पूरे मामले पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र ने कहा कि उन्होंने BJP नेताओं से बात की है जिन्होंने इस झगड़े पर बयान दिया था। उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझे बताया कि JD(S) ने ही यह मुद्दा उठाया था। मैंने उनसे कहा कि जवाब न दें। अगर कोई JD(S) नेता बयान देता है, तो हम कुमारस्वामी से इस बारे में बात करेंगे। हमारा मुख्य मकसद राज्य से भ्रष्ट कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाना है।”

विजयेंद्र ने कहा कि BJP कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी राज्य भर में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा, जिला परिषद और तालुका पंचायत सीटें जीते, जिसमें हसन, मांड्या और पुराने मैसूर जैसे इलाके शामिल हैं, जिन्हें JD(S) का गढ़ माना जाता है। BJP ने 2024 के लोकसभा चुनावों में JD(S) के साथ गठबंधन किया था, जिसका मकसद ऐसे JD(S) के गढ़ों में कांग्रेस को हराना था।

श्रीरंगपटना और मांड्या जिलों के हाल के लोकल बॉडी नतीजों का हवाला देते हुए और यह तर्क देते हुए कि BJP ने पुराने मैसूर इलाके में पहले ही अपनी जगह बना ली है, विजयेंद्र ने कहा, “मैं इन सभी मुद्दों पर कुमारस्वामी से पर्सनली बात करूंगा।”

शनिवार को, कुमारस्वामी ने यह कहते हुए विवाद को खत्म करने की कोशिश की : “गठबंधन के साथियों के पास इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए बहुत समय है। मेरा एजेंडा अब भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को हटाना और लोगों की भलाई की चिंता करने वाली सरकार बनाना है।”

कुमारस्वामी की वापसी

JD(S) के एक नेता के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री की कर्नाटक की राजनीति में वापसी पर 2024 में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन बनाने की बातचीत के दौरान सहमति बनी थी।

पार्टी नेता ने नाम न बताने की शर्त पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “वह (कुमारस्वामी) विधानसभा चुनाव से नौ से 10 महीने पहले पार्टी का चुनाव कैंपेन संभाल लेंगे। यह पक्का है कि वह JD(S) का चेहरा होंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि यह साफ नहीं है कि कुमारस्वामी ऐसा करने के लिए अपना मंत्री पद छोड़ेंगे या नहीं।

कुमारस्वामी के बेटे निखिल को पार्टी के चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है, JD(S) के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि कई नेता कुमारस्वामी को वापस चाहते थे। पार्टी के एक सूत्र ने कहा, “मंत्री (कुमारस्वामी) ने भी कहा है कि वह सही समय आने पर वापस आएंगे।”