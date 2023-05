‘स्वागत करते हैं बुआ! आप अंतिम सांस तक अपने इस फैसले पर टिकी रहना’, महबूबा मुफ्ती के बयान पर कुमार विश्वास का तंज

Kumar Vishwas vs Mehbooba Mufti: कुमार विश्वास ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर तंज कसा है। कुमार विश्वास ने कहा कि जीवन भर “भूतपूर्व” बने रहने वाला यह अभूतपूर्व बलिदान, कश्मीरवासी सदैव याद रखेंगें।’

kumar vishwas taunt Mehbooba Mufti: महबूबा मुफ्ती के बयान पर कुमार विश्वास ने कसा तंज। (फाइल फोटो)

Kumar Vishwas vs Mehbooba Mufti: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्त के बयान पर कुमार विश्वास ने तंज कसा है। कुमार विश्वास ने कहा कि आपके इस निर्णय का हम ह्रदय से स्वागत करते हैं बुआ।आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना। बेंगलुरु में रविवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘मैं तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगी जब तक 370 फिर से बहाल न हो जाए। हालांक‍ि, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। महबूबा ने आगे कहा था क‍ि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण था, लेकिन अनुच्छेद-370 को खत्म करके राज्य का विभाजन किया गया और उसे अक्षम बनाया गया।’ महबूबा ने कहा कि चीन अब जम्मू-कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि पहले केवल पाकिस्तान ऐसा करता था। यह बीजेपी के अनुच्छेद-370 को निरस्त करने का परिणाम है। कश्मीरवासी आपका बलिदान सदैव याद रखेंगे: कुमार विश्वास महबूबा मुफ्ती के इसी बयान पर डॉक्टर कुमार विश्वास ने कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया। कुमार विश्वास ने लिखा, ‘आपके इस निर्णय का हम ह्रदय से स्वागत करते हैं बुआ। आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना। अपने बच्चों से भी कह कर जाना कि आपके इसी निर्णय को आगे लेकर जाएं। कश्मीर की खुशहाली के लिए आपका और आपके जैसे दोनों परिवारों का अब जीवन भर “भूतपूर्व” बने रहने वाला यह अभूतपूर्व बलिदान, कश्मीरवासी सदैव याद रखेंगें।’ आपके इस निर्णय का हम ह्रदय से स्वागत करते हैं बुआ।आप बस अंतिम साँस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना।अपने बच्चों से भी कह कर जाना कि आपके इसी निर्णय को आगे ले कर जाएँ।कश्मीर की ख़ुशहाली के लिए आपका और आपके जैसे दोनों परिवारों का अब जीवन भर “भूतपूर्व” बने रहने वाला यह अभूतपूर्व… https://t.co/c3A0ETkuSr — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) May 21, 2023 कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में महबूबा मुफ्ती शन‍िवार को यहां पहुंची थीं। रव‍िवार को मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा क‍ि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, वह सभी के लिए एक खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई विपक्ष हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा क‍ि दिल्ली सरकार को शक्तिहीन कर दिया गया है। यही सभी के साथ होने जा रहा है। Also Read ‘जब तक धारा 370 बहाल नहीं होती तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी’, महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को घेरा पीडीपी प्रमुख ने कहा कि कर्नाटक ने भी पिछले पांच साल नफरत और सांप्रदायिक राजनीति को सहन किया है। इन सबको झेलने के बाद राज्य के लोगों ने लोकतंत्र को फिर से मौका दिया है। महबूबा ने कहा कि जब सभी ने हार मान ली थी, तब कर्नाटक ने पूरे देश को उम्मीद की रोशनी दी।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram