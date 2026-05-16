धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 मई को अपना फ़ैसला सुनाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मां सरस्वती या मां वाग्देवी का मंदिर माना है। इस पर अब कवि कुमार विश्वास का बयान सामने आया है।

भोजशाला मामले पर कुमार विश्वास ने कहा, “बहुत ही सौभाग्य का पर्व है कि महाराज भोज जो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और भारतीय कला के प्रतिपालक माने जाते थे। जिनके सानिध्य में अनेकानेक महाकवि कालिदास आश्रय पाए। जिस भगवती का उन्हें साक्षात साक्षात्कार हुआ, संवाद हुआ वे सरस्वती जहां विराजमान थी भोजशाला में आज वहां पर भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निर्णय प्राप्त हुआ है।”

मेरा सौभाग्य है कि मैं कई बार धार पहुंचा- कुमार विश्वास

कुमार विश्वास ने कहा, “मेरा सौभाग्य है कि मैं कई बार धार में पहुंचा हूं। उस स्थान के मैंने दर्शन किए हैं और मेरे मन में एक बड़ी टीस रहती थी कि वाग्देवी वहां पर एक दिन स्वंय विराजमान हों और हम उनके दर्शन उस भाव से कर सकें, महाराजा भोज के भाव से आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है और मैं आशा करता हूं कि शेष भी जो भारतीय अस्मिता के गौरव चिन्ह हैं, चाहे वो काशी में हो या मथुरा में हो, भारतीय समाज में चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों उनको ये सुबुद्धि आए कि उनके अंदर ये आनंद पैदा हो कि वे भी भारत के ही हिस्से हैं।”

#WATCH | Mathura, UP: On the Bhojshala case, Poet Kumar Vishwas says, "It is a matter of great fortune. It has been my personal privilege to visit Dhar on several occasions—to offer my obeisance at that sacred site. Today, my heart is filled with immense joy…"



On PM Modi's… pic.twitter.com/49dvtzvHHU — ANI (@ANI) May 16, 2026

डीएनए भारतीय ही है- कुमार विश्वास

कुमार विश्वास ने आगे कहा, “कुछ सौ वर्ष पहले किसी दुर्घटना के कारण किसी दूसरे मत में आस्था व्यक्त की है लेकिन उनका डीएनए वो भारतीय ही है, वो राम का ही है। वहां से भी पूर्ण पर्व प्रारंभ हो और भगवान अपने वैभव के साथ विराजमान हों। विश्व इस समय अशांत है और ऐसे में मनीषा ही काम आएगी। आज भोजशाला का निर्णय आया है तो मन में दोगुना हर्ष है।”

हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला?

इंदौर हाई कोर्ट ने धार-भोजशाला कमालमौला-मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष की दो जनहित याचिकाएं मंजूर कीं। हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को मंदिर माना है और हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड भोजशाला को मंदिर साबित करते हैं। इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा जताया है और कहा, ”ऐतिहासिक साहित्य स्थापित करता है कि स्मारक परमार राजवंश के राजा भोज से जुड़ा था। भोजशाला में संस्कृत शिक्षण केंद्र और देवी सरस्वती का मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद के विवादित परिसर का धार्मिक चरित्र वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर के रूप में तय किया जाता है। केंद्र सरकार और एएसआई भोजशाला मंदिर के प्रशासन व प्रबंधन के बारे में फैसला करें।” हिंदू पक्ष की मांग को मानते हुए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिमों को नमाज की इजाजत देने वाला ASI आदेश खारिज कर दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…