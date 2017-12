पाकिस्तान के अधिकारियों ने आज कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय कार्यालय में शार्प शूटरों को तैनात किया है क्योंकि वहीं पर कुलभूषण जाधव अपनी पत्नी और मां से मुलाकात करने वाले हैं। कुलभूषण जाधव की मां अवन्ती और पत्नी चेतनकुल इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां इस वक्त भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात कर रही हैं। जाधव (47) इस्लामाबाद स्थित विदेश कार्यालय में अपने परिवार से आज मुलाकात करेंगे। सुरक्षा कारणों से मुलाकात का वक्त अभी बताया नहीं गया है। विदेश कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि मुलाकात कितनी देर की होगी यह भी नहीं बताया गया है लेकिन यह घंटेभर तक चल सकती है। जाधव का परिवार यूएई होते हुए इस्लामाबाद पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय में जाधव की उनके परिवार से मुलाकात के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस और अर्द्धसैनिक सुरक्षा बल, जिनमें शार्पशूटर, पाक रेंजर्स भी शामिल हैं, उन्हें विदेश कार्यालय में तैनात किया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वह इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो जारी करेगा। इसके अलावा यदि भारत रजामंदी देता है तो वह परिवार को मीडिया से बातचीत करने की भी इजाजत देगा। हालांकि बाद में अधिकारियों ने कहा कि है कि जाधव का परिवार मीडिया से बातचीत नहीं करेगा।

Shots of Pakistan Ministry of Foreign Affairs premises in Islamabad; Indian national #KulbhushanJadhav‘s wife and mother to arrive here shortly to meet him pic.twitter.com/nxlfhWsazz — ANI (@ANI) December 25, 2017

Visuals from outside Pakistan Ministry of Foreign Affairs in Islamabad; Indian national #KulbhushanJadhav‘s wife and mother to arrive here shortly to meet him pic.twitter.com/v53mwE87wt — ANI (@ANI) December 25, 2017

वहीं केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान महज ड्रामा कर रहा है। टाइम्स नाउ से बातचीत में उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर मुलाकात की अनुमति देने की बात छलावा है, और पाकिस्तान मात्र ड्रामा कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि उनके देश ने सजाए मौत का इंतजार कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के साथ उसके परिवार की मुलाकात के दौरान एक भारतीय राजनयिक को मौजूद रहने की इजाजत दे कर जाधव को कूटनीतिक पहुंच प्रदान की है। भारत में अधिकारियों ने आसिफ के बयान को ज्यादा महत्व नहीं दिया और कहा कि भारतीय राजनयिक सिर्फ जाधव के परिवार के साथ जा रहा है और इसको ‘‘कूटनीतिक पहुंच’’ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल माह में जाधव को जासूसी और आतंकवाद के झूठे आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

MoS PMO Jitendra Singh slams Pakistan and claims that Pakistan is only making a drama on the pretext of humanitarian grounds #PakJadhavDrama pic.twitter.com/FlkHUgfra5 — TIMES NOW (@TimesNow) December 25, 2017

