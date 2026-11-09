Telangana News: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर पर अपनी बहन को घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केटीआर अपनी बहन के साथ पारिवारिक संपत्ति साझा नहीं करना चाहते थे।

मुख्यमंत्री अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र कोडांगल में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। भारत राष्ट्र समिति से अलग होकर अपनी पार्टी तेलंगाना रक्षण समिति बनाने वाली के कविता का नाम लिए बिना सीएम ने कहा कि केटीआर को अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए था, जिसने पार्टी के लिए जेल की सजा काटी।

दिल्ली शराब नीति मामले में कथित भूमिका के चलते कविता को 2024 में पांच महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को महिलाओं के बीच मुफ्त इंदिराम्मा साड़ियों के वितरण का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा करते हुए रेड्डी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी केटीआर के इरादों पर सवाल उठाए।

केटीआर ने अपनी बहन को घर से निकाल दिया- सीएम रेड्डी

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, “मैं एक भाई के उपहार के रूप में ‘इंदिराम्मा’ साड़ियां बांटकर आपको धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन केटीआर को देखिए। वह पारिवारिक संपत्ति साझा करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। यह वही बहन है जो जेल की सजा काटकर और कई मामलों का सामना करने के बाद घर लौटी थी।”

रेड्डी ने बताया कि एसएचजी सदस्यों की कुल संख्या अब 70 लाख हो गई है और सरकार का लक्ष्य 2034 तक इसे बढ़ाकर 1 करोड़ करने का है। मुख्यमंत्री ने कहा, “कविता की चाहे जो भी गलती रही हो, जब वह छह महीने जेल में बिताकर घर लौटीं, तो केटीआर को अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था। इसके बजाय, उन्होंने अपनी ही बहन को यह कहकर घर से निकाल दिया कि उसने गलतियां की हैं और शराब बेची है।”

मुख्यमंत्री ने केटीआर पर यह हमला तब किया, जब केटीआर ने कुछ बैठकें कीं, जिनमें उन्होंने राज्य में महिलाओं के कल्याण के बारे में बात की थी। मुख्यमंत्री ने कहा, “जिस व्यक्ति ने अपनी ही बहन के साथ बुरा बर्ताव किया हो, उसे महिलाओं के कल्याण के बारे में बात करने का क्या हक है?”

केसीआर पर भी सीएम ने साधा निशाना

मुख्यमंत्री रेड्डी ने केटीआर और कविता के पिता के. चंद्रशेखर राव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “एक पिता के तौर पर उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने बेटे को अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखने की सलाह देंगे, लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रहे।” उन्होंने कहा, “जो व्यक्ति (केसीआर) अपने परिवार के सदस्यों को ही अच्छी बातें नहीं सिखा सकता, उस पर तेलंगाना के चार करोड़ लोगों का भला करने के लिए कैसे भरोसा किया जा सकता है?” केसीआर 2014 से 2024 के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे।

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक और राजनीतिक पहचानों की तुलना करते हुए एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। रेड्डी ने कहा कि शिव गरीबों के देवता हैं, राम अमीरों के देवता हैं और बीजेपी अमीरों की पार्टी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…