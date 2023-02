टैक्स ऑफिसर से बनी एक्ट्रेस, 263 करोड़ के घोटाले में आया नाम, जानिए कौन हैं कृति वर्मा

जांच में यह भी सामने आया कि काली कमाई से मिले पैसों से कृति ने पुणे, खंडाला, कर्जत, उडुपी में जमीनें, पनवेल और मुंबई में फ्लैट और तीन लग्जरी गाड़ियां खरीदीं थीं।

एक्ट्रेस कृति वर्मा (Source- Instagram)

जैकलीन फर्नांडिज और नोरा फतेही के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और एक्ट्रेस का नाम सामने आया है। आयकर अधिकारी (Income Tax Officer) का पद छोड़कर अभिनेत्री बन चुकी कृति वर्मा (Kriti Verma) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 263 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में जांच शुरू कर दी है। रोडीज और बिग बॉस सीजन 12 जैसे टीवी शो में दिखाई देने वाली कृति वर्मा पर आरोप है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट से टैक्स रिफंड जारी करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले और ऐसे ही अपराध में शामिल प्रमुख आरोपियों के साथ उनके संबंध हैं। जिसके बाद अब ED ने कृति को पूछताछ के लिए तलब किया है। ED ने शुरू की जांच दरअसल, साल 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आयकर विभाग के एक वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मंडल अधिकारी, पनवेल के कारोबारी भूषण अनंत पाटिल समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी से टैक्स रिफंड जारी करने के मामले में केस दर्ज किया था। दिल्ली में सीबीआई ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। जिसमें साल 2007-08 और 2008-09 के लिए फेक रिफंड जारी करने की शिकायत की गई थी। उसी FIR के आधार पर ED ने PMLA के तहत जांच शुरू की है। क्या है मामला? अनंत पाटिल के बैंक अकाउंट के अलावा कई अन्य बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया था। जांच के मुताबिक, तानाजी मंडल अधिकारी ने 15 नवंबर 2019 और 4 नवंबर 2020 के बीच 263.95 करोड़ रुपये के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड जारी किए गए थे। धोखाधड़ी करके मिला रिफंड का पैसा संबंधित लोगों, पाटिल, संस्थाओं के बैंक अकाउंट के अलावा शेल कंपनियों में भी ट्रांसफर किया गया था। ईडी का कहना है कि अधिकांश अवैध पैसा भूषण पाटिल के अकाउंट में भेजा गया था और एक हिस्सा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस पैसे से जो प्रॉपर्टी खरीदी गईं, उनमें से कुछ कृति वर्मा के नाम पर भी थीं। हालांकि, कृति वर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पाटिल के साथ रिश्ते में आने से पहले उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दी थी। उस परफॉर्मेंस का भुगतान उन्हें 1 करोड़ रुपये किया गया था। कौन हैं Kriti Verma? कृति वर्मा का कहना है कि 2020 के अंत में एक डांस शो के दौरान पाटिल से मिलने के बाद उनका पाटिल के साथ रिलेशन बना। कृति ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आरोपी के खिलाफ तमाम जानकारी प्रदान करके उन्होंने एजेंसियों की मदद की। कृति ने दावा किया कि धोखाधड़ी के बारे में जानने के 6 महीने के अंदर वह भूषण पाटिल से अलग हो गई थीं। एक्ट्रेस बनने से पहले कृति वर्मा गुड्स एंड सेल्स टैक्स (GST) इन्सपेक्टर थीं। साल 2018 में रोडीज में सेलेक्शन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। कृति ने बिग बॉस के 12वें सीजन में भी पार्टिसिपेट किया था। उन्हें कई वेब सीरीज के ऑफर मिले और एक डांस शो भी मिला। इसी डांस शो के दौरान कृति की मुलाकात बिजनेसमैन भूषण पाटिल से हुई और कुछ समय बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram