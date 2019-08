भुवनेश्वर स्थित इसकॉन मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया।

Odisha: Devotees gather at International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) Temple in Bhubaneswar on the occasion of #Janmashtami. pic.twitter.com/6c487jNKGF