कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (KPSC) के चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को निलंबित कर दिया गया है। इधर राज्य पुलिस का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कई आरोपों की भी जांच कर रहा है। आरोप है कि शिवशंकरप्पा एस. साहूकार ने अपनी बेटी की फर्जी तरीके से भर्ती कराई और दूसरा 400 वेटनरी डॉक्टरों की भर्ती मामले में कथित गड़बड़ी करवाई।

पहला मामला केपीएससी चीफ की बेटी सुमा साहूकार की भर्ती से जुड़ा है, जिन्हें कथित तौर पर फर्जी आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके ओबीसी कोटे के तहत राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग में इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर पद पर नियुक्त किया गया था।

वहीं, दूसरा मामला 400 वेटनरी डॉक्टरों की भर्ती से जुड़ा है, जिसमें CID की जांच के बीच 7 सितंबर को चेयरमैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसमें चुने गए 29 उम्मीदवारों पर परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर हासिल करने का आरोप है, जिनमें चेयरमैन का एक कथित रिश्तेदार भी शामिल है।

हाई कोर्ट में चल रहा मामला

दोनों मामले कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित हैं, इनमें चयन प्रक्रिया 2024 में शुरू हुई और इस साल जुलाई में पूरी हुई। भाजपा विधायक बसनागौड़ा पाटिल यतनाल ने सुमा की भर्ती की CBI जांच की मांग की है, जबकि दूसरे मामले में प्रभावित उम्मीदवार 30 वर्षीय डॉ. मंजूनाथ ने वेटनरी डॉक्टरों की भर्ती की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की है।

हाई कोर्ट ने 29 कथित लाभार्थियों में से कुछ के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है और CBI जांच की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

7 सितंबर को CID ने हाई कोर्ट से कहा कि शिवशंकरप्पा एस. साहूकार कथित तौर पर इंटरनेट कॉल के जरिए बिचौलिए और खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाले बसवराज कन्नाले के लगातार संपर्क में थे। बसवराज कन्नाले पर आरोप है कि उन्होंने गिरफ्तार KPSC परीक्षा नियंत्रक और IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के साथ मिलकर पशु चिकित्सक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया। इस मामले में ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को गिरफ्तार किया जा चुका है और सीआईडी KPSC चेयरमैन से तीन बार पूछताछ भी कर चुकी है।

चेयरमैन की बेटी के लिए नौकरी

20 जुलाई को भाजपा विधायक बसनागौड़ा पाटिल यतनाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ये सभी आरोप सच हैं, तो इनमें एक संवैधानिक संस्था की पवित्रता को खत्म करने की है, जबकि इसे राज्य की सिविल सेवाओं में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती जैसा बेहद अहम सार्वजनिक काम सौंपा गया है।

केपीएससी के एक प्रतिनिधि की ओर से 10 जुलाई को दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक, आयोग ने मार्च 2024 में इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के 50 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। शिवशंकरप्पा एस. साहूकार की बेटी सुमा ने OBC III B कैटेगरी के तहत आवेदन किया, जुलाई 2025 में परीक्षा दी और जनवरी 2026 में चुनी गईं। FIR के अनुसार, इस साल फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उन्होंने कथित तौर पर एक इनकम सर्टिफिकेट पेश किया, जिसमें परिवार की सालाना आय 40000 रुपये दिखाई गई थी।

हालांकि, FIR में यह भी कहा गया कि उनके पिता 3 सितंबर 2019 को 2.05 लाख रुपये प्रति माह की सैलरी पर आयोग के सदस्य बने और 5 अप्रैल 2021 को 2.25 लाख रुपये प्रति माह की सैलरी पर चेयरमैन बने। KPSC के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2023 में चेयरमैन के तौर पर शिवशंकरप्पा एस. साहूकार की कुल मासिक सैलरी 3.60 लाख रुपये थी यानी सालाना 42 लाख रुपये से अधिक, जो सुमा के बताए परिवार की सालाना आय से 100 गुना से भी अधिक है।

सुमा को 24 जुलाई को सशर्त अग्रिम जमानत (anticipatory bail) मिल गई थी। राज्य कैबिनेट की सिफारिश पर गवर्नर थावरचंद गहलोत ने 25 अगस्त को उनके पिता को सस्पेंड कर दिया था।

पशु चिकित्सक के पदों पर धोखाधड़ी

24 जुलाई 2026 को साहूकार और KPSC के दो अज्ञात सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR में, डॉ. मंजूनाथ और 24 अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें 2024 में घोषित 400 वेटेरिनेरियन पदों के लिए गलत तरीके अपनाकर सेलेक्ट नहीं किया गया। FIR के अनुसार, जनवरी 2026 की परीक्षा में 29 उम्मीदवारों ने असामान्य रूप से बहुत अधिक अंक हासिल किए, जिनमें KPSC चेयरमैन का एक कथित रिश्तेदार भी शामिल था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। CID की जांच में कथित तौर पर पता चला है कि उम्मीदवारों ने बिचौलियों को 80 लाख रुपये तक का भुगतान किया था, उन्हें रिसॉर्ट्स और होटलों में ठहराया गया था, जवाबों के लिए कोचिंग दी गई थी और परीक्षा के दिन उन्हें परीक्षा केंद्रों तक ले जाया गया था।

CID की जांच में कथित तौर पर पता चला है कि उम्मीदवारों ने बिचौलियों को 80 लाख रुपये तक दिए थे, उन्हें रिसॉर्ट और होटलों में ठहराया गया था, जवाबों की कोचिंग दी गई थी और परीक्षा के दिन उन्हें परीक्षा केंद्रों तक ले जाया गया था।

29 जुलाई को मंजूनाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, “इसलिए, शिकायत एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया की तस्वीर पेश करती है जिसमें, अगर आरोप आखिरकार न्यायिक जांच में सही साबित होते हैं, तो यह केवल छिटपुट अनियमितताओं को नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियों से जुड़े संवैधानिक नियमों पर एक व्यवस्थित हमले को उजागर करेगा।”

तीसरी शिकायत में क्या गया?

जुलाई में दर्ज तीसरी FIR में आरोप लगाया गया है कि प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उम्मीदवारों की गोपनीय जानकारी बिचौलियों को लीक कर दी गई थी और भारी रकम के बदले ऑफर दिए गए थे; इनमें से एक उम्मीदवार को कथित तौर पर 80 लाख रुपये में OMR-शीट बदलने का ऑफर दिया गया था। ऐसे ऑफर की कथित रिकॉर्डिंग 29 मई 2026 को दर्ज कराई गई शिकायत के जरिए पुलिस को सौंपी गई थी।

शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को BJP के 2019-2023 के कार्यकाल के दौरान KPSC का सदस्य और चेयरमैन नियुक्त किया गया था। BJP विधायक बसनागौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा है कि शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को पूर्व मुख्यमंत्री ने इसलिए नियुक्त किया था क्योंकि वे उनके रिश्तेदार थे। बसनागौड़ा पाटिल यतनाल ने बाद में कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज कराए गए मामले को दिखावा भी करार दिया।

दोषी का समर्थन नहीं किया जाएगा- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

BJP के प्रदेश अध्यक्ष और येदियुरप्पा के बेटे बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस नेता और राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनकी सरकार सरकारी भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और CID की जांच से लाखों उम्मीदवारों में भरोसा जगेगा।

CID की जांच ने KPSC द्वारा हाल ही में कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (KAS) के 384 राजपत्रित परिवीक्षाधीन अधिकारियों (gazetted probationers) की भर्ती पर भी सवाल उठाए हैं, जिसके लिए 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में दो लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। यह सब तब हुआ जब गिरफ्तार बिचौलिए कन्नाले के यहां तलाशी के दौरान कुछ उम्मीदवारों से जुड़े दस्तावेज सामने आए।

मई 2026 में इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान KPSC के एक सदस्य द्वारा कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (KAS) के एक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार का कथित तौर पर पक्ष लेने की शिकायत पर CID की एक और जांच चल रही है।

कई बार जांच के घेरे में आ चुका KPSC

यहाँ सालों से राजनीतिक कारणों से नियुक्तियाँ होती रही हैं। 1998, 1999, 2004 और 2011 में भर्ती से जुड़े बड़े घोटाले सामने आए थे, जिनमें सेक्रेटरी ए.के. मोनाप्पा, चेयरमैन एच.एन. कृष्णा, सदस्य मंगला श्रीधर और चेयरमैन गोनल भीमप्पा शामिल थे। ताज़ा घोटाले के बाद, कर्नाटक के पूर्व CM, JD(S) नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने KPSC को भंग करने की मांग की है।

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कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार की कहानी सबसे अलग है। यह कहानी राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर मिलने वाले संरक्षण के साथ ही भ्रष्टाचार की भी है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई के बावजूद, शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की शिकायत के बाद भी दोनों ही दलों की ओर से संरक्षण मिला। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें