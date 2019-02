प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वैश्विक आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में शुक्रवार को 2018 का ‘सियोल शांति पुरस्कार’ प्रदान किया गया। सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन ने आयोजित एक भव्य समारोह में मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर मोदी के जीवन तथा उनकी उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर भारतीय परिधान पहने दो दर्जन कोरियन बच्चों ने पीएम मोदी के स्वागत में महात्मा गांधी का प्रिय गुजराती भजन ‘वैष्णव जन तो…’ गाया।

पुरस्कार समारोह के बाद पीएम मोदी के सम्मान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के बच्चों द्वारा भजन गाना दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन की मेजबानी का हिस्सा था। इस भजन गायन कार्यक्रम के वीडियो को टि्वटर पर शेयर करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने लिखा, “क्या आपने वैष्णव जन तो भजन का इससे अच्छा प्रस्तुतीकरण देखा है?” इस वीडियो को 19 हजार से ज्यादा लोग अबतक देख चुके हैं।

लोगों ने वीडियो देखने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी। @Swatisi85352559 ने लिखा, “भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध अब सही में मजबूत हुआ है। हम यह देख सकते हैं कि इसके लिए दोनों देश प्रयासरत हैं। इन बच्चों की प्रस्तुती बेहद ही प्यारी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोस्ती और मजबूत होगी।”

The relationship between South Korea and India is now really strong n we can see the efforts both countries are making…just loved the vocals of these children n I hope this friendship grows with coming years

— Swati singh (@Swatisi85352559) February 22, 2019