कोलकाता में एक निर्माणाधीन गोदाम की छत ढहने से 5 लोगों की मौत हो गयी। पश्चिम कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार दोपहर तीन मंजिला निर्माणाधीन गोदाम की छत ढह जाने से उसके मलबे के नीचे कई लोग दबे गये। कोलकाता पुलिस ने बताया कि अब तक 21 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि बचाव अभियान जारी है।

सीएम ने कहा, “राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। मैंने भी अभी घटनास्थल का दौरा किया है। यह घटना दोपहर 12:07 बजे घटी। एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट सभी मिलकर काम कर रहे हैं। 12-15 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और सेना ने उनसे संपर्क स्थापित कर लिया है। 21 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 18 लोगों का इलाज चल रहा है और 5 लोगों की मौत हो गई है।” सीएम ने कहा कि कुल 20 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 2 आईसीसीयू (इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट) में हैं और 18 खतरे से बाहर हैं।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Under-construction godown shed collapse in Kolkata's Taratala | West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "The incident took place at 12:07 in the afternoon, and the rescue work started from 12:45. People from Kolkata Police, Civil Defence and KMC…… pic.twitter.com/ccw7qeUlqe — ANI (@ANI) June 24, 2026

गलत योजना को मंजूरी दी गई- शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “यह घटना दोपहर 12:07 बजे हुई और बचाव कार्य 12:45 बजे से शुरू हुआ। कोलकाता पुलिस, नागरिक सुरक्षा और केएमसी के लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। अभी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। अब तक 21 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है, 18 जीवित हैं और 9 का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल सीएम ने आगे कहा, “परियोजना योजना 17 जनवरी 2026 को स्वीकृत हुई थी। जमीन का मालिक एसएमपीए है और शंभूनाथ बेहरा और उनके साझेदारों के नाम पर जमीन का पट्टा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पहले एक गलत योजना को मंजूरी दी गई थी।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, “विधानसभा सत्र चल रहा है इसलिए मैं मुआवजे के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं कल विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से इस विषय पर बोलूंगा।” शुभेंदु ने कहा कि वह घटना में घायल लोगों से मिलने के लिए एसएसकेएम अस्पताल जाएंगे।

गोदाम की छत गिरने से कई फंसे

यह गोदाम शहर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की पट्टे पर ली गई जमीन पर बनाया जा रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ”तारातला इलाके में ब्रेस पुल के निकट ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर इस गोदाम की छत दोपहर के करीब गिर गई। हमारे अधिकारी मौके पर हैं।” उन्होंने कहा, ”इस घटना के समय कुछ लोग वहां काम कर रहे थे। हमे कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।” घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान लोहे के बीम और कंक्रीट के बड़े-बड़े हिस्से ढह गए, जहां कई मज़दूर काम कर रहे थे।

यह भी पढ़ें: कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से तीन की मौत

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार दोपहर एक निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की वजह से तीन लोगों की मृत्यु हो गयी। गोदाम के ढांचे के नीचे करीब 18 लोग फंंसे हुए हैं जबकि 21 को रेस्क्यू किया जा चुका है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें