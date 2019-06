बंगाल: बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिस ने किया आंसू गैस व वाटर कैनन का इस्तेमाल

लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच टकराव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को भाजपा प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोलकाता के बीपेन बहेरी गांगुली स्ट्रीट पर कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारी लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे। गांगुली स्ट्रीट पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस घटना में कई भाजपा कार्यकर्ताओं के चोटिल होने की भी खबर आ रही है।

भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने और बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या होने का आरोप लगाते हुए कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला। दोपहर करीब 12 बजे सेंट्रल कोलकाता के सुबोध मुल्लिक स्क्वॉयर से यह मार्च शुरू हुआ और लाल बाजार स्थिति पुलिस मुख्यालय तक जाना था। पार्टी ने कहा था कि इस मार्च में करीब एक लाख भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे।

#WATCH: Kolkata police baton charge at BJP workers on Bepin Behari Ganguly Street. They were marching towards Lal Bazar protesting against TMC govt. #WestBengal pic.twitter.com/RxIGPSqBGd

— ANI (@ANI) June 12, 2019