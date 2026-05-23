West Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इसमें पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई एक बंद कमरे की बैठक के दौरान पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर खुले तौर पर सवाल उठाए हैं।

इस टकराव की तात्कालिक वजह यह थी कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने निर्धारित 21 मई को होने वाले फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान से दो दिन पहले अचानक अपना नाम वापस ले लिया था। इस घटनाक्रम के चलते पार्टी के भीतर अभिषेक की कड़ी आलोचना हो रही है और उनके नेतृत्व की जांच-पड़ताल तेज हो गई है। अभिषेक डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के अंतर्गत फाल्टा विधानसभा आती है।

टीएमसी सूत्रों के अनुसार, कुणाल घोष, ऋतब्रता बंद्योपाध्याय और संदीपन साहा सहित कई नवनिर्वाचित विधायकों ने सवाल उठाया कि पार्टी के लिए गंभीर शर्मिंदगी के बावजूद खान के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी पूछा कि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और पार्टी नेतृत्व से घनिष्ठ रूप से जुड़े उम्मीदवार ने इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर अचानक चुनाव से अपना नाम वापस क्यों ले लिया।

हालांकि, चर्चा के दौरान किसी भी विधायक ने सीधे तौर पर अभिषेक का नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से उनके अपने गढ़ में उनके संगठनात्मक नियंत्रण और राजनीतिक प्रबंधन की आलोचना के रूप में व्याख्यायित किया गया।

बाद में पत्रकारों से बात करते हुए घोष ने खान पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्यपूर्वक उन्हें पुष्पा कहा। घोष ने कहा, “उन्होंने (खान) कहा ‘पुष्पा झुकेगा नहीं’, तो फिर उन्होंने क्यों सिर झुकाया? फाल्टा डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां अभिषेक हमारे सांसद हैं। उन्होंने वहां सात लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। ​​यह पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है अभिषेक इस मामले को देखेंगे।”

बंद्योपाध्याय ने फाल्टा घटनाक्रम की भी आलोचना करते हुए कहा कि इस घटना से टीएमसी की छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा, “फाल्टा में जो हुआ वह पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। खान हमारी पार्टी में निचले पायदान पर बैठने वाले नेता नहीं थे। उन्हें हमेशा से ही विशेष अधिकार हासिल थे। दूर से देखने पर वे केंद्रीय मंत्री जैसे लगते थे। मुझे नहीं पता कि पार्टी में किसने उनका समर्थन किया, लेकिन हमने हमेशा यही सुना था कि डायमंड हार्बर में उन्हीं की बात मानी जाती थी।”

मंगलवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता के आवास पर हुई बंद कमरे की बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि बंद्योपाध्याय और साहा ने खान को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की।

अपनी पार्टी के नाराज विधायकों को शांत करने की कोशिश करते हुए ममता ने कथित तौर पर कहा कि खान को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पार्टी नेतृत्व, खासकर अभिषेक से सलाह लेनी चाहिए थी। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने ममता के हवाले से कहा, “उनके कद के नेता को नेतृत्व को सूचित किए बिना पद नहीं छोड़ना चाहिए था। यह संगठन के लिए अच्छा नहीं लगता।”

अपने जवाब में ममता के भतीजे अभिषेक ने विधायकों को बताया कि संगठन ने खान के फैसले से खुद को अलग कर लिया है और सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी कर चुनाव से उनके हटने की निंदा की है। हालांकि, उनके स्पष्टीकरण के बाद भी पार्टी नेताओं की ओर से आलोचना जारी रहने की खबर है।

फाल्टा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब टीएमसी के कुछ वर्गों ने पार्टी की राज्य चुनावों में हुई करारी हार के बाद अभिषेक की राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

टीएमसी की बढ़ती मुश्किलें

टीएमसी नेतृत्व की परेशानी को और बढ़ाते हुए, कोलकाता नगर निगम ने हाल ही में अभिषेक और उनके परिवार के सदस्यों से कथित तौर पर जुड़े 17 पतों पर नोटिस जारी किए हैं। बताया जाता है कि ये नोटिस अभिषेक, उनके माता-पिता और उनकी कंपनी ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ से संबंधित संपत्तियों पर भेजे गए थे।

इन पतों में हरीश मुखर्जी रोड पर एक, कालीघाट रोड पर दो, प्रेमेंद्र मित्रा सरानी पर तीन, पंडितिया रोड पर दो और उस्ताद अमीर खान सरानी पर एक पता शामिल है। राजनीतिक हलकों में जिस बात ने सबका ध्यान खींचा है, वह है इस मुद्दे पर टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से मिली खामोश प्रतिक्रिया।

कोलकाता के मेयर और टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम ने विवाद से खुद को अलग करते हुए कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हकीम ने कहा, “यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नोटिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस मामले को बेहतर ढंग से समझा सकता है। मैं व्यक्तिगत मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं यहां केवल कोलकाता नगर निगम के कानूनों को समझाने के लिए हूं।”

इसी तरह, स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष देबलीना बिस्वास ने कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, “हम ऐसे फैसले लेने में शामिल नहीं थे। नियमों के अनुसार इन मामलों को संभालने के लिए एक अलग विभाग है।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या अभिषेक के हरीश मुखर्जी रोड स्थित आवास पर एस्केलेटर या लिफ्ट लगाई गई हैं, तो बिस्वास ने कहा, “मैं उस घर में कभी नहीं गया। मैं पार्टी में इतना बड़ा नेता नहीं था। मैं कभी-कभी हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता के आवास पर जाता था और उस घर के बारे में बता सकता हूं।”

पुराने नेताओं का अलगाव

टीएमसी के कुछ वरिष्ठ नेता निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि अभिषेक और उनके राजनीतिक रणनीतिकारों के नेतृत्व में पार्टी के केंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया ने पिछले पांच सालों में पार्टी के कई अनुभवी नेताओं को नाराज कर दिया है। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा, “2021 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद, अभिषेक बनर्जी और उनकी आई-पीएसी टीम लगभग हर संगठनात्मक निर्णय में शामिल हो गई। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की सफलता के बाद, उनका प्रभाव और भी बढ़ गया।”

नेता ने आगे कहा, “अभिषेक ने 74 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया और इस बार नए चेहरों को टिकट दिया। उन्होंने लगभग हर जनसभा में भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आक्रामक रूप से निशाना साधा । नेतृत्व को विश्वास था कि पार्टी फिर से चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन वे जनता की भावनाओं को समझने में विफल रहे।”

टीएमसी नेता ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले समेत कई विवादों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने कई मुद्दों को ठीक से नहीं संभाला और इस प्रक्रिया में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया। नेता ने कहा, “अभिषेक ने डायमंड हार्बर को टीएमसी के आदर्श निर्वाचन क्षेत्र के रूप में पेश किया था। लेकिन पार्टी सतगछिया सीट हार गई और अब फाल्टा सीट भी हार सकती है (जहां रविवार को मतगणना होनी है)। तो फिर डायमंड हार्बर का आदर्श क्या है? नेतृत्व को अब इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभिषेक को आगे आकर जनता से माफी मांगनी चाहिए।”

अभिषेक बनर्जी के ‘गॉडफादर’ वाले बयान पर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…