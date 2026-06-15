बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) के चुनाव इस साल 7 दिसंबर तक होंगे। इससे यह पता चलता है कि मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद TMC के कंट्रोल वाली बॉडी को भंग करने के कुछ दिनों बाद BJP सरकार एक चुने हुए नगर निगम को बहाल करने का इरादा रखती है।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “मेयर के इस्तीफे के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रुकावट आ गई थी। इसलिए सरकार ने नया बोर्ड बनाने के लिए तीन दिन का समय दिया। क्योंकि वे इसे नहीं बना सके, इसलिए सरकार ने बोर्ड को भंग कर दिया और एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। 7 दिसंबर तक, चुनावों के ज़रिए, सिविक बॉडी चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप दी जाएगी। लोकतंत्र में, आखिरी फैसला जनता का होता है। लोगों को सम्मान और इज्ज़त देना किसी भी चुनी हुई सरकार की ज़िम्मेदारी है। सरकार वार्डों की डिलिमिटेशन करने के बाद ही चुनाव कराने के पक्ष में है।”

फिरहाद हकीम ने KMC मेयर के पद से दिया इस्तीफा

हाल ही में फिरहाद हकीम ने KMC मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बोर्ड का समय इस साल दिसंबर तक था, लेकिन मेयर के इस्तीफे की वजह से इसे भंग कर दिया गया, जिसके बाद म्युनिसिपल अफेयर्स और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने म्युनिसिपल कमिश्नर स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त किया।

KMC चुनाव अप्रैल-मई 2020 में होने थे। हालांकि, Covid-19 महामारी की वजह से उस समय चुनाव कराना मुमकिन नहीं था। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद, दिसंबर में KMC चुनाव हुए, जहां TMC ने 144 में से 137 वार्ड जीतकर म्युनिसिपल बोर्ड बनाया। आने वाले मानसून को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी ने सभी से सिविक अधिकारियों और पुलिस के साथ सहयोग करने की भी अपील की। उन्होंने कहा, “अगर आप पिछले पांच या छह साल का इतिहास देखें, तो चक्रवातों और प्राकृतिक आपदाओं ने न सिर्फ़ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कई लोगों की जान भी गई। इमरजेंसी सर्विस 24×7 देनी होती हैं। यह सिर्फ़ कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों, इंजीनियरों, या सिर्फ़ म्युनिसिपल कर्मचारियों, या पुलिस पर निर्भर रहकर पूरा नहीं किया जा सकता। मैं आप सभी से इस सहयोग की प्रार्थना करता हूं।”

शुभेंदु अधिकारी ने पिछली TMC सरकार पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पूरा न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “TMC सरकार STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) सेंटर ठीक से नहीं बना पाई। हम STP स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और नमामि गंगे के तहत 500 करोड़ रुपये के और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अर्बन चैलेंज फंड और स्वच्छ भारत के ज़रिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर सकती हैं। मैं अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी से आग्रह करूंगा कि इस दौरान कोलकाता को कोई दिक्कत न हो। मैं मंत्री और आपके डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री उमेश राय से भी कहूंगा कि वे हावड़ा कॉर्पोरेशन और बिधाननगर कॉर्पोरेशन के साथ-साथ कोलकाता कॉर्पोरेशन पर खास नज़र रखें। अगर ज़रूरत पड़ी, तो हम और भी मदद करेंगे।”

शुभेंदु अधिकारी ने की सफाई की अपील

लोगों से आस-पास साफ़-सफ़ाई रखने की अपील करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगा डे पर कोलकाता आ रहे हैं। हम एक साफ़ शहर में उनका स्वागत करना चाहते हैं। इसलिए, मैं सफ़ाई प्रोग्राम के लिए सभी से सहयोग की आग्रह करता हूं। मैं 17 और 18 जून को गंगा के किनारे सफ़ाई अभियान में हिस्सा लूंगा। हम 19 जून को सफ़ाई के लिए एक हाफ-मैराथन भी आयोजित करेंगे, जो कोलकाता कॉर्पोरेशन के गेट से शुरू होकर राइटर्स बिल्डिंग के सामने खत्म होगी। कोलकाता मिनी-इंडिया जैसा है। शहर में बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफ़िस और सरकारी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर हैं। मेट्रो नेटवर्क और सर्कुलर रेलवे से लेकर बड़े रेलवे स्टेशन यहां हैं। ज़ाहिर है, इस शहर में कॉर्पोरेशन के कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें न तो राज्य सरकार देखती है और न ही केंद्र सरकार।”

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