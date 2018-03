मोहम्मद शमी पर रेप, हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ उनकी पत्नी हसीन जहां ने कोलकाता में गुरुवार (8 मार्च) को एफआईआर दर्ज कराई। शमी की पत्नी ने इससे पहले मीडिया के सामने उन पर विवाहेत्तर संबंध रखने समेत उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, उनकी हत्या की साजिश रचने और मैच फिक्सिंग करने के आरोप लगाए थे। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक पत्नी की शिकायत पर शमी के खिलाफ रेप, हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 307, 376, 506, 328 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) ने शमी को सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। हसीन जहां ने मीडिया को बताया था कि मोहम्मद शमी पिछले दो वर्षों से लगातार उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर यातना दे रहे हैं। वह उनसे तलाक मांग रहे हैं।

Kolkata: FIR registered under sections 498A/323/307/376/506/328/34 of IPC against Mohammad Shami and four others on wife Hasin Jahan's complaint

— ANI (@ANI) March 9, 2018