नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखा देखी देशभर में भी छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। 24 जुलाई को कोलकाता में भी लेफ्ट छात्र संगठनों ने NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब कोलकाता की एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 16 आरोपियों को 500-500 रुपये को बॉन्ड पर रिहा कर दिया है।

रिहा किए गए लोगों में वेंडर, मछली काटने वाले, छोटे कारोबारी, बेरोजगार युवक और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हैं। कोर्ट ने इन्हें रिहा भले कर दिया है, लेकिन मामले की जांच जारी रहेगी। अदालत ने पहले इन आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था लेकिन बाद में बचाव पक्ष के वकील के दलीलों के आधार पर सुनवाई के दौरान सभी को जमानत मिल गई।

कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के CJP को दिए उस आश्वासन से संबंधित है जिसमें कहा गया था कि देशभर में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वहीं गिरफ्तार किए लोगों के परिजनों का कहना था कि उनके परिवार के सदस्य प्रदर्शन में हिंसा करने नहीं गए थे।

आरोपियों के परिजन क्या बोले?

कोर्ट ने जिन 16 आरोपियों को रिहा किया है उनमें मोची, चप्पल बेचने का काम करने वाले खालिद रेजा उर्फ रिंकू की सास ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह उस दिन अपने रिश्तेदारों के साथ सामान खरीदने निकले थे। उनके मुताबिक, उन्हें विरोध प्रदर्शन के बाद उठा लिया गया और परिवार को यह भी नहीं पता कि उन्होंने वहां क्या किया था।

वहीं बुर्रा बाजार में फल बेचने वाले मोहम्मद आलमगीर की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति घर पर छोटी बेटी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें सिर्फ इसलिए ले गई क्योंकि उनकी बड़ी बेटी प्रदर्शन में गई थी।

कोर्ट में क्या हुआ?

मंगलवार दोपहर जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो बचाव पक्ष के वकीलों ने केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच बनी इस आम सहमति का जिक्र किया कि NEET पेपर लीक के विरोध में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी साफ किया कि यह सुरक्षा उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उन्होंने बिहार और असम में केस वापस लेने के उदाहरणों का भी जिक्र किया।

कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोपियों का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिस पर जांच अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से पांच कथित तौर पर पहले भी क्रिमिनल घटनाओं में शामिल रहे हैं। बचाव पक्ष के वकीलों ने इस बात का विरोध किया कि क्या उन पांच लोगों को सच में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। कोई पक्का जवाब न मिलने पर, मजिस्ट्रेट ने सभी 16 लोगों को ज़मानत दे दी।

जमानत पाने वाले आरोपियों में कौन-कौन था?

कोर्ट ने जमानत पाने वाले आरोपियों में बुर्राबाजार फल मंडी में फल बेचने वाले और लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहम्मद आलमगीर (48) भी थे। उन्हें पुलिस ने सीधे उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी रुखसार ने एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया कि हमारी बड़ी बेटी, जो एक स्टूडेंट है वह प्रोटेस्ट साइट पर गई थी। आलमगीर घर पर था क्योंकि हम अपनी छोटी बेटी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। वे हमारे घर आए और उसे सिर्फ इसलिए उठा ले गए क्योंकि मेरी बेटी साइट पर थी।

50 साल के अरशद अली उर्फ ​​साजिद, जो एमहर्स्ट स्ट्रीट से फल बेचते हैं; शाहबाज खान (34), जो कराया से मछली काटते हैं; मोहसिन खान (30) जो अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं; और कॉलेज ग्रेजुएट जब प्रोटेस्ट हिंसक हुआ तो वहां मौजूद थे।

शाहबाज की मां रुखसान बेगम ने कहा, “क्या आपको लगता है कि आजकल के बच्चे अपने माता-पिता को बताते हैं कि वे कहां हैं? हम गरीब लोग हैं। हम चूल्हा तभी जलाते हैं जब हमें पक्का हो जाता है कि हमारे पास पकाने के लिए खाना है। दिल्ली में इवेंट की सफलता देखने के बाद, वह एक सपोर्टर के तौर पर धर्मतला में प्रदर्शन में शामिल होना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ।”

CJP प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारियों पर मुंबई पुलिस का एक्शन जारी, अधिकारी बोले- बीच में नहीं रुकेगी जांच

दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 36 दिन तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन जारी है। मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब केंद्र सरकार ने CJP को सभी प्रदर्शनकारियों के केस वापसी का भरोसा दिलाया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने सोमवार (27 जुलाई) को उन लोगों को नोटिस जारी कर उनके बयान दर्ज करने का सिलसिला जारी रखा जो पिछले हफ्ते तक CJP के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। मुंबई पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जांच को रोकने से जुड़े कोई निर्देश नहीं मिले हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…