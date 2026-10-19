Kolkata Durga Puja Stampede: केवल एक निकास द्वार, संकरी गलियां, अनुभवहीन वॉलेंटियर्स, बारिश और आयोजकों द्वारा गलत समय पर की गई घोषणाएं…. सुरक्षा के इसी खतरनाक मैनेंजमेंट के चलते कोलकाता के चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह घोयाल हो गए हैं। जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है।

अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या से संबंधित बीएनएस की धारा 105 और 110 लगाई गई हैं। इसके अलावा सहआरोपियों को समान रूप से धारा 3(5) के तहत आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पूजा समिति के सचिव राज कुमार सेवड़ा (48) और उपाध्यक्ष शांतनु दुबे (55) शामिल हैं। सभी आरोपियों को 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 25 घायलों में से दो आईसीयू में हैं।

संकरी गलियों के इलाके में दुर्गापूजा, सुरक्षा में लापरवाही

उत्तरी कोलकाता में बुर्राबाजार क्षेत्र के पास स्थित चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा, इस क्षेत्र की अधिकांश दुर्गा पूजाओं की तरह, संकरी गलियों से घिरी हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले तीन दिनों में पूजा में भारी भीड़ उमड़ी, और अकेले शुक्रवार को ही पुलिस बैरिकेड कम से कम 10 बार तोड़े गए, जो शनिवार शाम लगभग 7.40 बजे हुई भगदड़ से एक दिन पहले की घटना थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पंडाल में केवल एक ही निकास द्वार था। सूत्रों ने बताया, “आयोजकों ने सुरक्षा स्थिति का ठीक से जायजा नहीं लिया और कोलकाता पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा बल भी नहीं मांगा गया। पुलिस ने भी स्थिति की समीक्षा नहीं की।”

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या-क्या?

रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार इस घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की योजना बना रही है, जिसमें कोलकाता नगर निगम, अग्निशमन सेवा और कोलकाता पुलिस के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, “मुख्य सचिव कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जांच का नेतृत्व करने के लिए एक मौजूदा न्यायाधीश को अनुमति देने का अनुरोध करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, तो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जांच का नेतृत्व करेंगे।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “पुलिस अधिकारियों और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी। हमने पंडाल में तैनात अस्थायी होम गार्ड कर्मियों की सूची मांगी है। उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी।” मुख्यमंत्री के बयान के बाद में ही गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी सुमित कुमार घोष का तबादला कर दिया गया, जिसके अंतर्गत चोरबागान दुर्गा पूजा आती है।

पुलिस ने शुरू कर दी जांच

इस बीच, कोलकाता पुलिस ने कहा कि उन्होंने घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल (अपराध) कुणाल अग्रवाल ने कहा, “घटना की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इसके अलावा पंडाल के प्रवेश और निकास मार्गों, आपातकालीन निकास व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं की तैयारी और उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की जा रही है।”

अन्य दुर्गा पूजा पंडाल का ऑडिट

अधिकारियों ने बताया कि दमकल सेवा ने कोलकाता में अधिक भीड़भाड़ वाले पंडालों के लिए सुरक्षा ऑडिट तेज कर दिए हैं और एक उच्च स्तरीय सरकारी समीक्षा दल द्वारा किए गए निरीक्षणों के बाद प्रमुख समितियों को अनुपालन नोटिस जारी किए हैं। चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा में स्थानीय निवासियों ने बताया कि श्रद्धालुओं को लोहे की भारी छड़ों और एक तंग जाली से बने एक अंधेरे बंद गलियारे से होकर प्रवेश करना पड़ता था, जो पिंजरे जैसा दिखता था। देवी दुर्गा की प्रतिमा शुरू में मोटी सलाखों के पीछे छिपी हुई थी, और जैसे-जैसे श्रद्धालुओं धुंधली रोशनी वाले रास्ते से होते हुए खुले स्थानों की ओर बढ़ते थे, प्रतिमा स्पष्ट और चमकदार होती जाती थी।

भीड़ मैनेजमेंट में लापरवाही

हालांकि इस अवधारणा का उद्देश्य यह दर्शाना था कि सच्चे ज्ञान तक पहुंचने के लिए अंधकारमय दौर से गुजरना आवश्यक है, लेकिन कई श्रद्धालुओं ने बाद में कहा कि इस व्यवस्था ने उन्हें फंसा हुआ और घुटन भरा महसूस कराया। शाम को भारी बारिश के बीच हजारों लोग पंडाल में ही आश्रय लेने के लिए आगे बढ़े। भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय, स्वयंसेवकों ने नियंत्रण रस्सियां हटा दीं और अंदर भाग गए, जिससे प्रवेश द्वार पर कोई निगरानी नहीं रही। मुख्यमंत्री ने कहा, “भीड़ को एक रस्सी से अलग किया गया था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, उन्होंने रस्सी हटा दी।”

पुलिस सूत्रों ने बताया, “जैसे-जैसे आने वाली भीड़ पहले से ही खचाखच भरी जगह में और अधिक भरती गई, जो आगंतुक अभी-अभी बाहर निकले थे, वे बारिश से बचने के लिए वापस मुड़ गए जिससे सैकड़ों लोग अंदर फंस गए।” इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि आयोजकों ने घोषणाएं प्रसारित करके आगंतुकों को चेतावनी दी कि ढांचा असुरक्षित है और किसी भी क्षण गिर सकता है। उन्होंने कहा, “इलाके को व्यवस्थित तरीके से खाली कराने के बजाय, उनकी चेतावनियों ने व्यापक दहशत फैला दी।”

दोनों तरफ से आई भीड़

मरने वालों में शामिल आरती सरकार बिस्वास के पति राम सरकार ने बताया कि वे लगभग दो घंटे से कतार में इंतजार कर रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई। उन्होंने आगे बताया, “जैसे ही हम पंडाल की ओर बढ़े, स्वयंसेवकों ने अचानक नियंत्रण रस्सियाँ छोड़ दीं, जिससे भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग दोनों तरफ से अंदर घुस आए और निकास द्वार के पास हम सबके ऊपर गिर पड़े। मुझे अपनी पत्नी को बाहर निकालने में ही 20 मिनट लग गए। मैंने तुरंत सीपीआर दिया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मैं लगातार एम्बुलेंस के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन भीड़ को संभालने के लिए कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था।”

रेस्क्यू करने वालों ने बताई हकीकत

बचाव दल के शुरुआती सदस्यों में शामिल स्थानीय निवासी नुनू दास ने बताया कि वे लोगों को यह जाने बिना ही बाहर निकाल रहे थे कि कौन जीवित है और कौन मृत। दास ने कहा, “कई लोगों की नाक से खून बह रहा था। गलियां इतनी संकरी थीं कि हमें शवों को अपनी बाहों में उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लगभग आठ मिनट तक चलना पड़ा।”

उन्होंने कहा, “भीड़ प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय स्वयंसेवकों और निजी सुरक्षा गार्डों पर छोड़ दी गई थी, जिन्हें बड़े त्योहारों की भीड़ को संभालने का कोई अनुभव नहीं था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अस्थायी पुलिस होम गार्ड तैनात किए जाने के बावजूद, स्थानीय निवासियों ने बताया कि बारिश शुरू होते ही वे प्रवेश द्वारों पर अपनी ड्यूटी छोड़कर पंडाल के अंदर शरण लेने चले गए।”

एक अन्य स्थानीय निवासी ने अभूतपूर्व जनसमूह की उपस्थिति की वजह सोशल मीडिया प्रचार को दिया। मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि पीड़ितों के शव सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है”। उन्होंने कहा, “मृतकों में से एक बिहार का है और बाकी पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से हैं। मैं उनके परिवारों से उनके घरों पर जाकर मिलूंगा।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने राज्य भर के पंडालों में सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, “हमने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वर्चुअल बैठक की। इस त्रासदी से सबक लेते हुए, पुलिस को पूजा पंडालों, विशेष रूप से थीम वाले और भारी भीड़ वाले पंडालों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि उचित व्यवस्था की जाए।”

पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए 9 ऐसे आईपीएस अधिकारियों को तैनात करने का फैसला किया, जिन्हें दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ प्रबंधन का अनुभव है। यह कदम तब उठाया गया है जब एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के कारण 19 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद भीड़ प्रबंधन, पुलिस की तैनाती और पूजा आयोजकों की कथित लापरवाही को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच कोलकाता पुलिस ने प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए। पढ़िए पूरी खबर…