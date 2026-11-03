पश्चिम बंगाल में प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने शुभेंदु अधिकारी सरकार को नए बस किराए का प्रस्ताव दिया है। जॉइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट्स ने कोलकाता में आम लोकल बसों के लिए स्लैब के हिसाब से किराया सुझाया है। इसके अनुसार पहले चार किलोमीटर के लिए 18 रुपये से बस किराया शुरू होगा।

काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी तपन बनर्जी ने परिवहन विभाग को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सुझाव दिया कि लोकल बस यात्रियों से चार किमी. के लिए 18 रुपये, छह से आठ किमी. के लिए 22 रुपये, आठ से 12 किमी. के लिए 24 रुपये, 12 से 16 किमी. के लिए 26 रुपये, 16 से 20 किमी. के लिए 28 रुपये और 20 से 22 किमी. के बीच की यात्रा के लिए 30 रुपये लिए जाएं।

आखिरी बार 2018 में बढ़ा था किराया

तपन बनर्जी ने मंगलवार को समाचार एजेंसी PTI को बताया, “पश्चिम बंगाल में बस और मिनीबस के किराए में पिछली बार 2018 में बदलाव किया गया था और तब से इस सेक्टर को COVID-19 महामारी और बढ़ती ऑपरेशनल मुश्किलों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।” अभी शहर और उसके आस-पास के इलाकों में लोकल बसों के लिए पहले स्टेज का ऑफिशियल किराया 8 रुपये है, जबकि प्राइवेट बस ऑपरेटर सरकार से मंज़ूरी लिए बिना यात्रियों से पहले 4 किमी. के लिए 10 रुपये ले रहे हैं।

जिला सेवाओं के लिए काउंसिल ने क्या किराया सुझाया?

जिला सेवाओं के लिए काउंसिल ने आम बसों के लिए पहले चार किमी. के लिए कम से कम 20 रुपये और उसके बाद 1.20 रुपये प्रति किमी. का किराया प्रस्तावित किया है। एक्सप्रेस बसों के लिए, इसने चार किमी. के लिए कम से कम 25 रुपये और उसके बाद 1.50 रुपये प्रति किमी. का किराया मांगा है। उन्होंने कहा कि आम AC बसों के लिए प्रस्तावित कम से कम किराया चार किमी. के लिए 40 रुपये है, जबकि वोल्वो बसों को पहले दो किमी. के लिए 40 रुपये चार्ज करना चाहिए।

तपन बनर्जी ने कहा, “पिछले कुछ सालों में, कई ट्रांसपोर्ट मंत्री बदले हैं, जबकि बस और मिनीबस मालिकों को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जिसकी शुरुआत 2020 में COVID-19 महामारी से हुई थी। प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब कोमा की हालत में है।” तपन बनर्जी ने कहा कि नॉर्मल सर्विस देने और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ऑपरेशनल कॉस्ट और फ्यूल की बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए किराया बढ़ाना ही एकमात्र सही ऑप्शन है। एसोसिएशन ने कहा कि उसने 14 सितंबर, 2026 को डिपार्टमेंट को किराए में बदलाव समेत नौ पॉइंट की मांगों वाला एक मेमोरेंडम दिया था।

दुर्गा पूजा के बाद सरकार ने कही थी फैसला लेने की बात

तपन बनर्जी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस साल दुर्गा पूजा के बाद किराए के मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। काउंसिल ने बताया कि कोलकाता, हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, मालदा और दार्जिलिंग समेत कई जिलों और शहरी सेंटरों में मिनी बसें आम बसों के साथ चलती हैं। ऑपरेटरों पर पड़ने वाले फाइनेंशियल बोझ के बारे में बताते हुए काउंसिल ने कहा कि बस चलाने में तीन तरह के खर्च शामिल हैं, जिसमे रोज़ाना, महीने का और सालाना ऑपरेशनल कॉस्ट शामिल है।

क्या कारण बताए गए?

तपन बनर्जी ने कहा, “रोज़ाना के खर्चों में डीजल, वर्कर की सैलरी, पुलिस से जुड़े खर्च, सिंडिकेट मैनेजमेंट कॉस्ट और टायर का किराया शामिल है, जबकि महीने के खर्च में बैंक EMI, मेंटेनेंस, रोड टैक्स, मोबाइल से जुड़े खर्च, गियर ऑयल बदलना, टिकट प्रिंटिंग और दूसरे अलग-अलग चार्ज शामिल हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि सालाना खर्चों में फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, बैटरी बदलना, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इंजन की ओवरहॉलिंग, स्टाफ बोनस, अलग-अलग पूजाओं में योगदान, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन और एक्सीडेंट से हुए नुकसान का मुआवजा शामिल है।

काउंसिल ने कहा कि एक बस आम तौर पर साल में करीब 270 दिन चलती है, जबकि ऑपरेटरों को पूरे साल खर्च उठाना पड़ता है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑपरेशनल खर्चों को पूरा करने के अलावा बस मालिकों या ऑपरेटरों के लिए महीने की सैलरी भी ज़रूरी है। तपन बनर्जी ने कहा कि कोविड से पहले के दिनों में शहर और उसके आस-पास चलने वाली 9,000 प्राइवेट स्टेज कैरिज की संख्या घटकर 4,000 से ज़्यादा हो गई है। इसी तरह कोविड से पहले के दिनों में राज्य में चलने वाली 40,0000 प्राइवेट बसों में से भी यह संख्या 50 परसेंट कम हो गई है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि डिपार्टमेंट ने बस ऑपरेटरों से वादा किया था कि वे दुर्गा पूजा-दिवाली के बाद उनके किराए पर विचार करेंगे, और हम सभी बातों पर विचार करके उसी हिसाब से इसका आकलन करेंगे।

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला, अब नए शिक्षक नहीं कर सकेंगे सक्रिय राजनीति; विपक्ष ने बोला हमला

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद और बहस शुरू हो गई है, क्योंकि राज्य की सुवेंदु सरकार ने सरकारी स्कूलों में नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों के सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने पर पूरी तरह से रोक लगाने का कड़ा फैसला किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें