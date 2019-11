Kolkata Currency Thrown From Building: पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक सड़क पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अचानक बिल्डिंग से नोटों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते वहां पैसे उठाने वालों की भीड़ लग गई और लोग यहां-वहां दौड़ने लगे। बताया जा रहा है कि यह घटना कोलकाता की बेंटिक स्ट्रीट (Bentinck Street) पर हुई, जहां 100, 200, 500 और 2000 रुपए के खुले नोटों के साथ-साथ नोटों के कई बंडल भी गिरे। इस दौरान जिसे जो मिला वह लेकर चलते बना।

क्या है मामला: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोलकाता के बेंटिक स्ट्रीट स्थित कॉमर्शियल बिल्डिंग MK Point में Hoque Merchantile Pvt Ltd कम्पनी के कार्यालय में छापा मारने डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारी पहुंचे थे। जैसे ही वहां के कर्मचारियों को यह खबर मिली कि कंपनी में अवैध ढंग से पैसे का लेन-देन को लेकर DRI की टीम दफ्तर पहुंची है, वहां के लोग सकते में आ गए और इसी के चलते उन लोगों ने बिल्डिंग की खिड़की से नोटों के बंडल नीचे फेंक दिए।

#WATCH Bundles of currency notes were thrown from a building at Bentinck Street in Kolkata during a search at office of Hoque Merchantile Pvt Ltd by DRI officials earlier today. pic.twitter.com/m5PLEqzVwS

— ANI (@ANI) November 20, 2019