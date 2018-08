‘आप गर्व से कहते हैं कि आप हिंदू हैं, राम मंदिर बनना चाहिए?’ जानें शशि थरूर ने क्या दिया जवाब

अक्सर अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर का राम मंदिर निर्माण पर अपना अलग मत है। वे गर्व से कहते हैं कि ‘मैं हिंदू हूं।’ राम मंदिर निर्माण के पक्षधर भी हैं, लेकिन मस्जिद को तोड़कर नहीं। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू के अनुसार, जब उनसे पूछा गया कि आप गर्व से कहते हैं कि आप हिंदू हैं, क्या आप यह भी कहेंगे कि राम मंदिर बनना चाहिए? इस पर शशि थरूर कहते हैं, “कोई ऐसा हिंदू नहीं है, जो राम मंदिर नहीं चाहता। लेकिन वह अच्छा हिंदू नहीं है, जो मस्जिद तोड़कर इसे बनाएगा।” दरअसल, कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने अपनी धार्मिक पहचान बताने से संबंधित ‘डर’ के बारे में कहा था। इस पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया में कहा था कि, “अनुपम, मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, पर संघ की तरह का हिंदू होने पर नहीं।”

Come on Anupam. I say it all the time. I’m a proud Hindu. Just not the Sangh’s kind of Hindu. @AnupamPkher https://t.co/jLgKlYwL96

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 30, 2016