प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिखने वाले जगदीश राय भाटिया के जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा सांसद परेश रावल ने उन्हें फिल्मों में काम देने का भरोसा दिलाया है। भाटिया बुधवार (25 अप्रैल) को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे। पीएम मोदी से मिलता-जुलता चेहरा, वही हाव-भाव और कपड़े पहनने के सलीके से भाजपा कार्यकर्ता भी उन्हें देखकर अचरज में डूब जाते हैं। यहां तक कि दिग्गज कलाकार और लोकसभा सदस्य परेश रावल भी भाटिया को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। यही वजह है कि उन्होंने भाटिया को फिल्म में भूमिका देने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल, परेश पीएम मोदी पर एक बायोपिक बना रहे हैं, जिसमें वह खुद नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाएंगे। वह इस फिल्म के निर्माता भी हैं। जगदीश भाटिया ने बताया कि परेश रावल एक अन्य फिल्म बनाएंगे, जिसमें उन्हें भूमिका देने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि भाटिया को देखकर पहली नजर में यह बता पाना मुश्किल हो जाता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या जगदीश राय भाटिया।

Just look at his posture! Jagdish Rai Bhatia @narendramodi ‘s doppelgänger is waiting for a call from @SirPareshRawal pic.twitter.com/5owfb8z7DH

— Liz Mathew (@MathewLiz) April 26, 2018