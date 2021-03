ड‍िज‍िटल के इस दौर में बैंक‍िंग सेवाएं भी काफी हद तक ड‍िज‍िटल हो गई हैं। ऐसे में अगर आपको चेकबुक मंगवाना है तो आप यह काम भी घर बैठे ड‍िज‍िटल तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो अब लगभग सारे बैंक यह सुव‍िधा दे रहे हैं। लेक‍िन, हम यहां एचडीएफसी बैंक का उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं क‍ि आप इस सेवा का इस्‍तेमाल कैसे कर सकते हैं।

अमूमन सारे बैंक चेकबुक मंगवाने के ल‍िए चार तरीकों का व‍िकल्‍प देते हैं। ये हैं- नेट बैंक‍िंग, एटीएम बैंक‍िंग, एसएमएस बैंक‍िंग और टोलफ्री नंबर पर म‍िस्‍ड कॉल। 1. नेट बैंक‍िंंग के जर‍िए इन स्‍टेप्‍स को फॉलो कर चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं।

NetBanking / MobileBanking: Login to NetBanking > Accounts > Request कई ग्राहक ऐसे होते हैं, ज‍िनके कई खाते एक ही कस्‍टमर आईडी से ल‍िंक रहते हैं। ऐसे में र‍िक्‍वेस्‍ट पर जाने के बाद आपको अपना अकाउंट चुनना होगा, ज‍िसका चेकबुक आप मंगवाना चाहते हैं।

र‍िक्‍वेस्‍ट दर्ज कराते ही सात द‍िनों (छुट्टी वाले द‍िन छोड़ कर) के भीतर बैंक में रज‍िस्‍टर्ड पते पर चेकबुक भेज द‍िया जाता है। कई बार सुरक्षा कारणों से आपके ब्रांच में (जहां आपका खाता है) चेकबुक भेजा जाता है। वहां अपना कोई पहचान पत्र द‍िखा कर आप चेक बुक ले सकते हैं।



2. ATM Banking: एटीएम में चेकबुक ऑर्डर करने का व‍िकल्‍प आता है। उस व‍िकल्‍प का बटन दबाते ही चेकबुक ऑर्डर हो जाता है।

3. SMS Banking: SMS < CHQ > to 5676712

एसएमएस के जर‍िए चेकबुक ऑर्डर करने का तरीका भी बेहद आसान है CHQ ल‍िख कर 5676712 (एचडीएफसी खाताधारकों के ल‍िए) पर एसएमएस कर देना है। एसएमएस उसी मोबाइल नंबर से करना होगा, जो आपके बैंक खाते में रज‍िस्‍टर्ड है।



4. Missed Call: Toll-free no 1800-270-3366 via registered mobile no.

यह नंबर एचडीएफसी बैक का है। इस पर रज‍िस्‍टर्ड मोबाइल से म‍िस्‍ड कॉल करना होगा। दूसरे बैंक के ग्राहक हैं तो इंटरनेट पर संबंध‍ित बैंक का नंबर सर्च कर सकते हैं।