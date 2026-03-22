पश्चिम बंगाल में चुनावों की घोषणा के बाद से लगातार राज्य का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। राज्य में अपनी पार्टी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 10 से 12 रैलियां और रोड शो करेंगे। बीजेपी के शीर्ष सूत्र ने द इंंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर रैलियां और रोड शो करेंगे। रामनवमी के बाद बीजेपी का कैंपेन और तेज होने वाला है।

एक अन्य नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ज्यादा से ज्यादा रैलियां करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता में भी रोड शो करेंगे और यह रोड शो भवानीपुर विधानसभा सीट भी कवर करेगा, जहां से सुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट को टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है। इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी की टक्कर सुवेंदु अधिकारी से है।

हालांकि बीजेपी सूत्र ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के रोड शो के लिए न तो अभी तक तारीख तय हुई है और न ही यह तय हुआ है कि रैली भवानीपुर में शुरू होगी या खत्म होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कई सीनियर नेता प्रचार करते नजर आएंगे। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं।

क्या है योगी और शाह का प्रोग्राम?

अमित शाह पश्चिम बंगाल में 12 से 14 कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल में कई रैलियां करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नितिन नवीन 24 और 25 मार्च को कोलकाता में रहेंगे।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में आठ पब्लिक प्रोग्राम कर सकते हैं। पिछले पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए व्यापक प्रचार करने वाले मिथुन चक्रवर्ती इस बार भी कैंपेन करते नजर आ सकते हैं।

बीजेपी के कैंपेन प्लान के अनुसार, पश्चिम बंगाल में न सिर्फ पार्टी बड़ी रैलियां बल्कि छोटी नुक्कड़ सभाएं और घर-घर जाकर संपर्क अभियान भी चलाने वाली है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और सांसद सुकांत मजूमदार से भी पूरे राज्य में प्रचार करने को कहा गया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।

बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि इस बार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यह बिलकुल भी नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल बीजेपी की लीडरशिप ‘साइड रोल्स’ में नजर आए। इसलिए समीक भट्टाचार्य और सुकांत मजूमदार भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बराबरी के स्तर पर प्रचार करेंगे।

बंगाल बीजेपी के दो बड़े नेता सुवेंदु अधिकारी (भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे) और दिलीप घोष (खड़गपुर सदर से प्रत्याशी) भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करते नजर आएंगे। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि सुवेंंदु अधिकारी और दिलीप घोष राज्य के कुछ इलाकों में बतौर स्टार कैंपेनर प्रचार करेंगे।

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