कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लंदन में हैं। वहां उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ बात करते हुए कई सारी बातें शेयर की। उनमें से एक यह है कि क्या वे खुद को भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि, “मैं यह सपना नहीं देखता। फिलहाल मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं खुद को एक वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले के रूप में देखता हूं। यह परिवर्तन मेरे अंदर वर्ष 2014 के बाद आया। मुझे यह महसूस हुआ कि जिस तरीके से भारत में घटनाएं हो रही है, उससे भारत और भारतीयता पर खतरा मंडरा रहा है। मुझे इससे देश की रक्षा करनी है।” हालांकि, राहुल गांधी अभी भले ही खुद को भावी प्रधानमंत्री के रूप में न देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने इसी तरह के सवाल पर कहा था कि, हां क्यों नहीं?

I don’t have these visions. I view myself as fighting an ideological battle & this change has come in me after 2014. I realised that there’s a risk to Indian state, to Indian way of doing things&I’m defending that: R.Gandhi in London, on being asked, if he sees himself as next PM pic.twitter.com/2cgOjv8SNK — ANI (@ANI) August 25, 2018

तीन तलाक के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि, “हमें तीन तलाक को अपराध घोषित करने को लेकर समस्या है, इसके बावजूद हम इसकी राह में रूकावट पैदा नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीन तलाक बिल पास न होने का आरोप कांग्रेस पर लगाती है। लेकिन 29 दिसंबर 2017 को लोकसभा में पास हुए बिल को अभी राज्यसभा में नहीं लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य बजट सेशन में बिल पास करवाना था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने मांग की है कि विधेयक आगे की जांच के लिए चयन समिति को भेजा जाना चाहिए।”

#WATCH London: Rahul Gandhi responds to ANI’s question on Triple Talaq. “We have an issue with the criminalisation but we have not stone walled anything. Our issue is with the criminalisation aspect,” says Rahul Gandhi pic.twitter.com/9E0bcXJyAI — ANI (@ANI) August 25, 2018

राहुल गांधी ने डोकलाम पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि, “चीनी सैनिक अभी भी डोकलम में हैं और वहां बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री हाल ही में चीन गए और डोकलम पर चर्चा नहीं की।” उन्होंने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि, “कोई यहां आ गया है, आपको अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और आपके पास चर्चा का कोई एजेंडा नहीं है। अगर वे इस पर सावधानी से नजर रखते तो इसे रोक सकते थे। लेकिन पीएम मोदी को लगता है कि डोकलाम कोई इवेंट है। मोदी सरकार भले ही यह कहती है कि चीन से डोकलाम से अपनी सेना हटा ली है, लेकिन सच्चाई इसे अलग है।”

#WATCH London: Rahul Gandhi responds to question on Doklam; says “Chinese troops are still in Doklam & have built massive infrastructure there. PM went recently to China & didn’t discuss Doklam…Somebody comes here, slaps you on your face & you have a non agenda of discussion.” pic.twitter.com/8CbSxYfndR — ANI (@ANI) August 25, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App