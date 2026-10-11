कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ कई लेफ्ट-विंग छात्र संगठनों ने शनिवार (10 अक्टूबर) को नई दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया था। यह प्रदर्शन स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए किया गया था। जहां एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और CJP को पहले के प्रोटेस्ट का चेहरा माना जा रहा था, वहीं लेफ्ट-विंग ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने भी अहम भूमिका निभाई, जिसके कुछ सदस्य सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर गए।

धीरे-धीरे लेफ्ट-समर्थित देश भर में चल रहे आंदोलन में AISA जो ज़्यादातर कैंपस में चुनावी तौर पर एक मामूली ताकत है और खासकर इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। यहां जाने AISA भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के कई अलग-अलग ग्रुप्स से कैसे उभरा, इसकी सोच क्या है, और शिक्षण संस्थानों के कैंपस में इसकी मौजूदगी क्या है।

AISA क्या है?

भारतीय कम्युनिस्ट संगठनों के कई अलग-अलग ग्रुप्स से 1990 में बना एक स्टूडेंट संगठन AISA, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) लिबरेशन या CPI(ML)L की स्टूडेंट विंग है। CPI(ML)L, CPI(ML) का ही एक अलग ग्रुप है जिसने दशकों पहले पश्चिम बंगाल में नक्सली आंदोलन को लीड किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी। इसका स्टूडेंट संगठन, AISF, 1936 में बना था। CPI 1964 में अलग हो गया, और CPI (मार्क्सिस्ट), या CPI(M) बना। इसका स्टूडेंट विंग, स्टूडेंट्स फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SFI) 1970 में बना।

1960 के दशक के आखिर में CPI(M) पश्चिम बंगाल में एक कोएलिशन को लीड करते हुए सत्ता में आई थी। चारू मजूमदार और कानू सान्याल की लीडरशिप में पार्टी के बागी कैडर ने नक्सलबाड़ी गांव में बिमल किसान नाम के एक आदिवासी नौजवान पर, जिसे अपनी ज़मीन जोतने का कोर्ट का ऑर्डर मिला था, लोकल ज़मींदार के आदमियों के हमले के बाद किसान बगावत शुरू कर दी।

नक्सल आंदोलन से हुआ विस्तार

शिवाजी मुखर्जी ने ‘द ऑक्सफ़ोर्ड हैंडबुक ऑफ़ इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी’ में लिखा है, “जो एक लोकल घटना के तौर पर शुरू हुई थी, उसने जल्द ही घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिससे मई 1969 में चारू मजूमदार की सोच वाली लीडरशिप में CPI(ML) बनी। कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे ऑर्गनाइज़र की मदद से, तथाकथित नक्सल आंदोलन तेज़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में फैल गया, और कोलकाता शहर में भी एक ज़ोरदार शहरी गुरिल्ला लड़ाई हुई।”

आंदोलन पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। एक पुलिसवाले और नौ आदिवासी लोगों की हत्या के बाद इसे 72 दिनों में दबा दिया गया। 1970 के दशक की शुरुआत में भी दमन जारी रहा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट पार्थ चटर्जी अपनी किताब ‘आफ्टर द रेवोल्यूशन’ में लिखते हैं, “पुलिस ने नकली एनकाउंटर में सैकड़ों लोगों को मार डाला और हज़ारों को जेल में डाल दिया।” मजूमदार को पुलिस ने 1972 में गिरफ्तार कर लिया और जेल में उनकी मौत हो गई।

विचारधारा के मतभेदों की वजह से बंटा आंदोलन

कुछ साल बाद विचारधारा के मतभेदों की वजह से आंदोलन और भी बंट गया। 1970 के दशक में चार मुख्य गुट बने। दक्षिण देश, जो 1975 में MCC बन गया, दूसरा पीपुल्स वॉर ग्रुप (PWG), तीसरा पार्टी यूनिटी और चौथा CPI(ML)L। पहले तीन ने हथियारबंद संघर्ष पर टिके रहने का फैसला किया और माओवादी रास्ते पर बने रहे, जिनका मकसद पहले गांवों में बेस एरिया बनाकर, शहरों को घेरने के लिए बेस बढ़ाकर और आखिर में शहरों पर कब्ज़ा करके भारतीय राज्य पर हथियारबंद कब्ज़ा करना था। CPI(ML)L ने 1977 में हथियारबंद संघर्ष और वर्ग-विनाश का रास्ता छोड़कर बड़े पैमाने पर किसान आंदोलनों को ऑर्गनाइज करना शुरू किया।

1991 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के स्टूडेंट यूनियन चुनाव में AISA के पहले अध्यक्ष कैंडिडेट गोपाल प्रधान कहते हैं कि CPI(ML)L के अंदर एक सुधार की कोशिश हुई, जब उसने देखा कि 1970 के दशक के बीच में जेपी आंदोलन के समय उसका कोई असर नहीं हो सकता और उसे एहसास हुआ कि एक बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन बनाना ज़रूरी है।

1982 में इसने इंडियन पीपुल्स फ्रंट के बैनर तले चुनाव लड़ने का फैसला किया और 1989 में, इसने बिहार के आरा से अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की, जिसमें रामेश्वर प्रसाद इसके पहले MP बने। आज पार्टी बिहार में INDIA ब्लॉक का हिस्सा है।

1990 में अपने बनने के बाद से AISA जेएनयू और कुछ दूसरे कैंपस में एक बड़ी स्टूडेंट फ़ोर्स के तौर पर उभरा है। गोपाल प्रधान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गनाइज़ेशन (PSO), बंगाल में ऑल बंगाल स्टूडेंट एसोसिएशन और बिहार में ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन जैसे लेफ्ट-विंग संगठन मिलकर AISA बन गए। उनका कहना है कि PSO के अखिलेंद्र प्रताप सिंह 1983 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने थे।

गोपाल प्रधान के मुताबिक, दिसंबर 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिराए जाने से (उस समय जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की भी घोषणा की गई थी) पूरे उत्तर भारत के कैंपस में AISA को बढ़ावा मिला, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन के चुनावों में सामाजिक न्याय और हिंदुत्व विरोधी वोट उसकी तरफ आ गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उस समय, इलाहाबाद (अब प्रयागराज) सिविल सर्विस एग्जाम के उम्मीदवारों का हब था, लेकिन इसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्राइम में डूबी हुई थी। गोपाल प्रधान याद करते हैं, “इसलिए पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में AISA की तरफ चले गए।”

1993 में आनंद प्रधान (जो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर हैं) ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में AISA कैंडिडेट के तौर पर प्रेसिडेंट का पद जीता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लाल बहादुर सिंह, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में गिरिजा पाठक, और JNU में प्रणय किशन श्रीवास्तव जैसे दूसरे AISA कैंडिडेट भी उस साल जीते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसने 2012 और 2013 में वाइस-प्रेसिडेंट का पद भी जीता।

AISA की मुख्य सोच क्या है?

AISA की वेबसाइट पर लिखा है, “पिछले कुछ सालों में AISA एक पॉपुलर लेफ्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पर उभरा है, जो NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया, जो कांग्रेस से जुड़ा है) और ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्टूडेंट्स विंग है) जैसे एंटी-स्टूडेंट, एंटी-पीपल राइट-विंग ऑर्गनाइज़ेशन के खिलाफ लड़ रहा है। साथ ही लेफ्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट में मौकापरस्त और आधे-अधूरे अराजकतावादी ट्रेंड को भी सामने ला रहा है। AISA हमारे देश के मौजूदा पिछड़ेपन और बाहरी ताकतों पर इसकी निर्भरता के खिलाफ खड़ा होने के लिए कमिटेड है, जिसने कट्टरपंथ, पुराने ज़माने की बर्बरता, जातिवाद और सांप्रदायिक उन्माद के लिए उपजाऊ जमीन दी है, जिससे हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता धीरे-धीरे कमज़ोर हो रही है और भारत को नियोकोलोनियलिज़्म का खतरा हो रहा है।”

BJP और RSS पर हमला करते हुए AISA का कहना है, “कम्युनल फासीवाद का खतरनाक रूप से बढ़ना न सिर्फ हमारी कम्युनल सद्भाव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा है, बल्कि इसने राष्ट्र निर्माण और डेमोक्रेटिक राजनीति की नींव के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। धर्म मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत चिंता है और इसे राजनीति और शासन के संस्थानों से पूरी तरह अलग कर देना चाहिए। हम ‘सर्व धर्म समभाव’ की पारंपरिक धारणा के खिलाफ सेक्युलरिज्म के आधुनिक विचार ‘सर्व धर्म वर्जते’ को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं।”

CPI(ML)L सेंट्रल कमेटी की सदस्य सुचेता डे, जो 2011-12 में AISA से JNU छात्र संघ की अध्यक्ष थीं, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 2014 से पहले SFI और AISA के बीच मतभेद थे, लेकिन अब उन पर ध्यान देना बहुत मतलब का नहीं होगा। उन्होंने कहा, “शायद एकमात्र मतभेद यह है कि हम BJP को फासीवादी कहते हैं और वे अपने डॉक्यूमेंट्स में BJP में नियो-फासीवादी प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं।”

AISA की मौजूदगी किन कैंपस में है?

SFI केरल में मज़बूत है और कभी बंगाल में भी मज़बूत थी। लेकिन AISA की मौजूदगी उत्तर भारत के कैंपस में रही है। उदाहरण के लिए JNU में 2003 से 11 स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट AISA से रहे हैं। उनमें से कुछ जैसे संदीप सिंह, अकबर चौधरी और मोहित पांडे बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। JNUSU के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, जिनकी 1997 में सीवान में हत्या कर दी गई थी, वह भी AISA से थे।

एक और फर्क यह है कि AISA की बिहार में OBC मौजूदगी थी, जबकि SFI लीडरशिप में ज़्यादातर केरल और बंगाल के अपर कास्ट हुआ करते थे, जब तक कि CPI(M) दोनों राज्यों में सत्ता में नहीं आ गई। सत्ता में आने से एक और फर्क आया कि CPI(M) एक एस्टैब्लिशमेंट पार्टी बन गई और उसने इंडस्ट्री के लिए जमीन लेने की भी कोशिश की, जबकि CPI(ML)L कभी भी सीधे किसी राज्य में सत्ता में नहीं रही और इसलिए वह ज़्यादा एंटी-एस्टैब्लिशमेंट है। 2025 और 2026 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में AISA-SFI अलायंस के अध्यक्ष कैंडिडेट को 5,000 से ज़्यादा वोट मिले हालांकि यह ABVP और NSUI के कैंडिडेट को मिले वोट से बहुत कम था।

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