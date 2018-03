भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि अमित मालवीय बीजेपी के स्टीव स्मिथ हैं। जी हां, पूर्व क्रिकेटर और दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की तुलना बॉल टैम्परिंग में फंसे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ से की है। समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कीर्ति आजाद ने कहा कि भाजपा को अविंलब अमित मालवीय को पार्टी के आईटी सेल से हटा देना चाहिए। कीर्ति आजाद पहले भी कई मौकों पर पार्टी की खुलकर आलोचना कर चुके हैं।

आपको याद दिला दें कि वर्ष 2015 में कीर्ति आजाद ने दिल्ली में क्रिकेट के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता अरुण जेटली पर निशाना साधा था और कहा था कि जिस वक्त DDCA में घोटाला हुआ था उस वक्त अरुण जेटली ही इसके अध्यक्ष थे। कीर्ति आजाद को पार्टी लाइन से अलग जाने और अरुण जेटली की आलोचना करने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। अब एक बार फिर कीर्ति आजाद ने पार्टी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय को घेरा है। कीर्ति आजाद ने अमित मालवीय की तुलना जिस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से की है वो अभी बॉल टैंपरिंग यानी मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ करने केआरोपों से घिरे हुए हैं।

Watch | Amit Malviya has turned out to be the #SteveSmith of BJP: Kirti Azad to NDTV pic.twitter.com/0O3kuzxGfR

— NDTV (@ndtv) March 27, 2018