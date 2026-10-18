केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को दावा किया कि भारत विरोधी ग्रुप और कुछ नेताओं ने भारत में युवाओं के नेतृत्व में सड़कों पर हिंसा भड़काने की साज़िश रची थी। उन्होंने इसकी तुलना बांग्लादेश, नेपाल और फ्रांस में अशांति से की। 18 अक्टूबर को X पर एक पोस्ट में किरेन रिजिजू ने दावा किया कि यह प्लान फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार बदलना सिर्फ़ चुनावों के जरिए ही हो सकता है।

किरेन रिजिजू ने लिखा, “बांग्लादेश में हुई हिंसक घटना और फ्रांस में हुए दंगे, आगजनी और लूटपाट—भारत के लिए भी ऐसी ही साज़िश रची गई थी। भारत विरोधी गैंग और कुछ नेताओं ने मिलकर युवाओं को भड़काया और हमारी सड़कों पर हिंसा फैलाई। लेकिन जिन्होंने यह खतरनाक साज़िश रची, वे भूल गए कि भारत न तो बांग्लादेश है और न ही फ्रांस।”

किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

किरेन रिजिजू ने जॉर्ज सोरोस का ज़िक्र करते हुए कहा, “भारत में सरकार बदलना बिल्कुल मुमकिन है लेकिन सिर्फ़ चुनावों के ज़रिए, सोरोस के ज़रिए नहीं।” किरेन रिजिजू की यह टिप्पणी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की प्रेसिडेंट नेहा बोरा और सीनियर वकील प्रशांत भूषण के सरकार बदलने के आइडिया पर किए गए कमेंट्स को लेकर चल रहे पॉलिटिकल विवाद के बीच आई है।

बीजेपी ने प्रशांत भूषण और नेहा बोरा की बातों का हवाला देते हुए विपक्षी नेताओं और एक्टिविस्ट पर सड़क पर उतरकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। प्रशांत भूषण ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “जरूर सरकार बदलेगी, हम लोग चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए।”

प्रशांत भूषण की यह टिप्पणी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। बीजेपी ने प्रशांत भूषण के बयान को इस बात का सबूत बताया है कि विरोध प्रदर्शनों का मकसद सरकार बदलना है, जबकि रूलिंग पार्टी की आलोचना करने वालों का कहना है कि पॉलिटिकल बदलाव और चुनावी सुधार जायज़ डेमोक्रेटिक मांगें हैं।

नेहा बोरा ने किया था बांग्लादेश के प्रदर्शन का जिक्र

इस बीच नेहा बोरा ने बांग्लादेश के 2024 के स्टूडेंट विद्रोह को भारत में युवाओं को डेमोक्रेसी और वोटिंग राइट्स के लिए मोबिलाइज़ करने का क्रेडिट दिया। 14 अक्टूबर को बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट (SSF) को एक वीडियो मैसेज में नेहा बोरा ने कहा, “हम जानते हैं कि भारत में जो Gen-Z मूवमेंट हम देख रहे हैं, वह सबसे पहले बांग्लादेश में शुरू हुआ था। हमें रास्ता दिखाने के लिए आपको बधाई।” उन्होंने कहा कि भारत में युवा डेमोक्रेटिक और वोटिंग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और कहा कि भारतीय एक्टिविस्ट बांग्लादेश में अपने साथियों के नेतृत्व वाले आंदोलनों से प्रेरणा और सबक ले रहे हैं।

बीजेपी ने नेहा बोरा और प्रशांत भूषण की बातों को सड़क पर विरोध प्रदर्शनों के जरिए बांग्लादेश-स्टाइल में सरकार बदलने के सपोर्ट के तौर पर देखा है। हालांकि, उनके बयानों को उनके समर्थकों ने पॉलिटिकल बदलाव और डेमोक्रेटिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग के तौर पर भी पेश किया है।

बांग्लादेश में 2024 में हुए थे प्रदर्शन

बांग्लादेश में 2024 में महीनों तक छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुए, जो शुरू में सरकारी नौकरी कोटे के विरोध से शुरू हुए थे। ये प्रदर्शन तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गए, जिन्होंने अगस्त 2024 में अपनी सरकार गिरने के बाद देश छोड़ दिया था। इस अशांति में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए।

नेपाल में सितंबर 2025 में युवाओं की अगुवाई में एक बड़ा विद्रोह भी हुआ। ये विरोध प्रदर्शन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी बैन और भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को लेकर बड़ी शिकायतों के बीच शुरू हुए। प्रदर्शन जानलेवा झड़पों, आगजनी और सरकारी इमारतों पर हमलों में बदल गए, जिसके कारण आखिरकार उस समय के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।

फ्रांस में रहने-सहने के खर्च और सरकारी सेवाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन भी राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। इससे कुछ इलाकों में प्रदर्शन हिंसक हो गए। किरेन रिजिजू ने अपने पोस्ट में बांग्लादेश और फ्रांस में अशांति का ज़िक्र किया। किरेन रिजिजू ने तर्क दिया कि भारत में ऐसे डेवलपमेंट को दोहराने की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और सरकारें सिर्फ चुनावों के ज़रिए ही बदली जा सकती हैं।

कांग्रेस और पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बना रहा है। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 13 से 31 अक्टूबर तक राज्य के अलग-अलग जिला मुख्यालयों के पास जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। पढ़िए पूरी खबर…