Kiren Rijiju vs Pawan Khera: कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गिरिराज सिंह पर एक्स पोस्ट के जरिए तंज कसा। उन्होंने रिजिजू का स्वीमिंग वाला और गिरिराज का जेन जी से संवाद वाला वीडियो पोस्ट किया और कहा कि राहुल गांधी की वजह से इन नेताओं का हाल बुरा हो गया है।
पवन खेड़ा के एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि वे पवन खेड़ा की अनुशासनहीनता की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से शिकायत करेंगे। अर्ध-नग्न होकर स्वीमिंग के पवन खेड़ा के बयान पर रिजिजू ने पूछा कि क्या वे सूट और कोट पहनकर स्वीमिंग करते हैं?
पवन खेड़ा ने क्या-क्या कहा?
पवन खेड़ा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर किरेन रिजिजू और गिरिराज सिंह को टैग करते हुए एक पोस्ट में लिखा, “सोचिए राहुल जी ने बीजेपी को कितना परेशान कर दिया है। एक तरफ किरेन रिजिजू बिना किसी आपत्ति के अर्ध-नग्न होकर तैरने भी नहीं जा सकते। दूसरी ओर सीनियर सिटीजन गिरिराज सिंह खुद को 74 साल का “नए बच्चे का जन्म” कहने तक सिमट कर रह गए हैं, ये क्या हाल कर रखा है आपने इन सबका राहुल जी?”
किरेन रिजिजू ने पवन खेड़ा के इस एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए उनकी तीखी आलोचना की। किरेन रिजिजू ने लिखा, “प्रिय पवन खेड़ा, अगर आप अर्ध-नग्न होकर तैरने की बात करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जी से आपकी अनुशासनहीन व्यवहार की शिकायत करूंगा। क्या आप पूरे स्विमिंग सूट और कोट पहनकर तैरते हैं?”
राजनीतिक करियर को बोले किरेन रिजिजू
किरेन रिजिजू ने पवन खेड़ा पर तंज कसते हुए कहा, “आप राज्यसभा में अपनी पार्टी द्वारा मनोनीत पहले कार्यकाल के सांसद हैं और मैं अब तक 8 चुनाव लड़ चुका हूं। इससे आपको अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। मैं अपने गाँव वालों के साथ तैरता हूं ताकि अपने लोगों और समर्थकों को प्रेरित कर सकूं।
‘बेवजह गाली-गलौज मत करो’
किरेन रिजिजू ने कहा, “जब मैं अपने लोगों के साथ होता हूं तो राहुल जी मेरे दिमाग में नहीं होते। लेकिन कांग्रेसी कहने लगे कि मैं राहुल जी की तरह तैर नहीं सकता। इसलिए मैंने जवाब दिया कि मैं तैराकी के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं लेता। मैं हमारी विशाल नदियों में एक सहज खिलाड़ी हूँ। बेवजह गाली-गलौज मत कीजिए।”
किरेन रिजिजू लगातार हैं BJP पर आक्रामक
बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा लगातार केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं और आए दिन किसी न किसी केंद्रीय मंत्री को टारगेट करते रहे हैं। पवन खेड़ा सबसे ज्यादा विवादों में तब आए थे, जब उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर विदेशों में संपत्ति होने और विदेशी नागरिकता होने का आरोप लगाया था।
हालांकि उसके बाद हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी ने पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। वहीं असम चुनाव के बाद यह पूरा मामला ठंडा हो गया था।
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कांग्रेस के दोनों नेताओं ने लिखा है कि केंद्र रकार ने जनगणना में जाति का विवरण दर्ज करने के लिए खुले प्रश्न का प्रारूप रखा है जो भ्रामक है। पढ़िए पूरी खबर…