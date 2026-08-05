संसद का गतिरोध तीसरे हफ्ते पहुंच गया है, लेकिन केंद्र सरकार किसी तरह इस हंगामे को खत्म करने की पहल में जुट गई है। इसी पहल के तहत संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे पार्लियामेंट की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद मांगी। NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राहुल गांधी ने रिजिजू से स्पष्ट कहा कि सदन में गृह मंत्री के बयान के बिना कार्यवाही नहीं चलेगी।

सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दलों के नारेबाजी के बीच लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित होने के तुरंत बाद रिजिजू ने राहुल गांधी से उनके कक्ष में मुलाकात की। रिजिजू ने परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का सहयोग मांगा, जिसे सरकार मौजूदा सत्र में फिर से पेश करने के लिए उत्सुक है।

हालांकि, राहुल गांधी ने सरकार के इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से कहा कि राम मंदिर में कथित दान चोरी पर चर्चा और राजधानी में 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

50 मिनट तक हुई राहुल गांधी और रिजिजू के बीच बातचीत

रिजिजू और राहुल गांधी के बीच करीब 50 मिनट तक बैठक चली। बैठक के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजद रहीं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किरेन रिजिजू ने संसद में जारी गतिरोध पर चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री से मुलाकात की।

विपक्ष ने इस सत्र में परिसीमन विधेयक पारित करने की सरकार की योजना में अड़चन पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से दलबदल के कारण सदन में मिली नई संख्या के बल पर सरकार को उम्मीद थी कि वह पिछले सत्र में विफल रहे इस विवादास्पद विधेयक को पारित करा लेगी।

20 जुलाई को छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर विपक्ष अमित शाह को निशाना बना रहा है और उनसे सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग का निर्णय मजिस्ट्रेट का होता है, न कि गृह मंत्री का।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है और इस विषय पर चर्चा की मांग की है। कई दिनों से विपक्षी सांसद सरकार को निशाना बनाने के लिए संसद परिसर के अंदर प्रतीकात्मक चंदा पेटियों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया है। हंगामे के बीच बिना चर्चा के पांच विधेयक पारित हो चुके हैं। विपक्ष द्वारा छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी जारी रखने के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस लौटने और सदन को प्रश्नकाल शुरू करने की अनुमति देने को कहा।

लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला से कहा कि सदन के अंदर हो या बाहर, नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तख्तियां दिखाकर और नारेबाजी करके आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। बिरला ने कहा कि कई सदस्यों ने उनसे संपर्क करके कहा कि महत्वपूर्ण प्रश्न सूचीबद्ध थे, लेकिन चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा उत्पन्न व्यवधान के कारण सदन प्रश्नकाल नहीं ले सका।

‘संसद का अपमान कर रही सरकार’, खड़गे बोले- हम चर्चा के लिए तैयार

मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसद पिछले कई दिनों से रोजाना संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार जवाबदेही से बच रही है। इस मुद्दे पर बात करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर बयान देने की मांग की। पढ़ें पूरी खबर।