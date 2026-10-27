बिहार में कांग्रेस की प्रवक्ता रितु चौधरी की उस सोशल मीडिया पोस्ट को सेना ने गलत बताया है जिसको लेकर उन्होंने यह दावा किया था कि चीनी गाड़ियां भारतीय इलाके में घुस आई हैं। रितु चौधरी ने एक दूसरी पोस्ट में यह आरोप लगाया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर कब्जा कर लिया है और सेना को जरूरी सप्लाई नहीं दी जा रही है। सेना के इस क्लेरिफिकेशन के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की है।

भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर रितु चौधरी की ओर से शेयर किए गए दोनों वीडियो को पूरी तरह गलत बताया है। सेना ने दोनों वीडियो के दावे की सच्चाई सामने रखी और इन्हें पूरी तरह से भ्रामक बताया।

सेना ने बताई वीडियो की सच्चाई

सेना की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, पहला वीडियो सिक्किम के नाथू ला पास पर चीनी कमर्शियल गाड़ियां दिखाई गई थीं, जो भारत-चीन बॉर्डर ट्रेड पॉइंट है। आर्मी ने कहा है, “एक ऑथराइज्ड बॉर्डर ट्रेड रूट पर कमर्शियल गाड़ियों की मूवमेंट को चीनी मिलिट्री की घुसपैठ के सबूत के तौर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।’

किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से इस मामले में माफी की मांग की है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी को इंडियन आर्मी की इमेज खराब करने के लिए फेक AI वीडियो फैलाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। यह एक धोखेबाजी है और हमारे दुश्मनों के बुरे कामों जैसा ही है। कांग्रेस पार्टी भारत के दुश्मनों की तरफ से एक घटिया कैंपेन चला रही है।”

सेना ने दूसरे वीडिोय को लेकर क्या कहा?

सेना ने रितु चौधरी की ओर से शेयर किए गए दूसरे वीडियो को भी फेक बताया है। उस वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया (GOC, स्पीयर कॉर्प्स) कह रहे थे कि चीन ने अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया है। आर्मी ने साफ किया कि वीडियो डीपफेक था। आर्मी ने एक पोस्ट में कहा, “ओरिजिनल फुटेज 27 अक्टूबर, 2023 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में एक प्रेस ब्रीफिंग का था, जिसमें लाइन ऑफ़ कंट्रोल के पार घुसपैठ की कोशिशों के बारे में बताया गया था। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के कंट्रोल या इंडियन आर्मी को सप्लाई देने से मना करने के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं दिया।”

चीन के साथ सीमा विवाद फिर से चर्चा में क्यों है?

अरुणाचल प्रदेश में कथित तौर पर चीनी घुसपैठ का मुद्दा एकबार फिर गरमा गया है। इसको लेकर विपक्ष एकबार फिर सरकार को घेरने में लगा है और इसकी वजह है हाल ही में आईटीबीपी डीजी शत्रुजीत कपूर की ओर से दिया गया बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी स्थिति बनी, जब अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर दोनों पक्ष (भारत और चीन) आमने-सामने आ गए. यह स्थिति अब भी जारी है।

Congress Party must apologize to the nation for spreading fake AI video to tarnish the image of Indian Army.



यह एक विश्वासघाती कृत्य है और हमारे दुश्मनों के घिनौने कामों के बराबर है। कांग्रेस पार्टी भारत के दुश्मनों का घटिया अभियान चला रही है। pic.twitter.com/AXNSoPDCbH — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 26, 2026

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अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, चीनी सैनिकों ने गश्त कर रहे भारतीय सैनिकों और कुछ भारतीय नागरिकों को रोकने की कोशिश की। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेश शत्रुजीत सिन्हा ने 22 अक्टूबर को कहा कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई बार तनाव की स्थिति बनी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…