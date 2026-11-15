केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा “वोट चोर, गद्दी छोड़” का नारा लगाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं पर तंज कसा है।

शनिवार को हैदराबाद में कांग्रेस के ‘भारत समिट 2026’ के दौरान, इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने “वोट चोर, गद्दी छोड़” का नारा लगाया था।

किरेन रिजिजू ने कसा तंज

किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में बगैर किसी का नाम लिए कहा, “क्या आपने कभी किसी को तब हंसते हुए देखा है, जब कोई विदेशी भारत का अपमान करता है? मैं उन भारतीयों की बात नहीं कर रहा जो विदेश जाकर भारत का अपमान करते हैं।”

Have you ever seen anyone laughing when India is insulted by a foreigner? I'm not asking about which Indian goes abroad to insult India. — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 15, 2026

वीडियो हुआ था वायरल

इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को हंसते और ताली बजाते देखा गया। इटली नेता फिलिबेक का बयान मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा था।

‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ (PES) के महासचिव जियाकोमा फिलिबेक ने इससे पहले सरकार पर भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया था और राहुल गांधी तथा कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन जताया था।

सम्मेलन के दौरान न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में, फिलिबेक ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैठकें और सम्मेलन महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा, “भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसकी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका राहुल गांधी और भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होना है।”

भाजपा ने इटली नेता की टिप्पणी की आलोचना की

फिलीबेक की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने का आरोप लगाया।

एक्स पर एक पोस्ट में, भंडारी ने आरोप लगाया कि गांधी “विदेशी ताकतों और जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बन गए हैं, जो भारत में अस्थिरता चाहते हैं।”

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी विदेशी मदद से सत्ता परिवर्तन चाहते हैं।” उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता की विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत से पता चलता है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

भंडारी ने आगे आरोप लगाया कि गांधी भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं और देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी दखल चाहते हैं। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता (LOP) नहीं रहे; वे विदेशी ताकतों की कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो भारत में अस्थिरता चाहती हैं! कांग्रेस भारत-विरोधी है!”

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी इटली नेता की टिप्पणियों की आलोचना की और कांग्रेस के कार्यक्रम में लगाए गए नारों को “पूरी तरह से अस्वीकार्य” बताया।

उन्होंने कहा, “किसी भी विदेशी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस अब दुनिया भर से ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, और उनकी टिप्पणियां बेहद आपत्तिजनक हैं। कांग्रेस को देश के भीतर लोग नहीं मिल रहे, इसलिए अब वे विदेशियों से नारे लगवा रही है।”

विपक्ष ने भाजपा को दिया जवाब

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने फिलिबेक की टिप्पणियों का बचाव किया और इतालवी राजनेता की आलोचना करने पर BJP पर सवाल उठाए।

संजय राउत ने कहा, “अगर मोदी इटली पीएम को ‘मेलोडी’ चॉकलेट दे सकते हैं, तो एक इटली का नेता भी यहां आकर इस देश के बारे में बात कर सकता है। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है; यह संयुक्त राष्ट्र (UN) और मानवाधिकारों का मुद्दा है, न कि किसी विदेशी ताकत से जुड़ा मामला।”

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ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय और दूसरे गिग वर्कर्स के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ी पहल की है। अब इन कर्मचारियों को दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपये तक का बीमा और बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इतना ही नहीं, राज्य के हर शहर में इनके लिए वाई-फाई वाले आराम केंद्र भी बनाए जाएंगे। यहां डिलीवरी वर्कर्स अपना वाहन खड़ा कर सकेंगे और कुछ देर बैठकर आराम भी कर सकेंगे। इस योजना का ऐलान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें