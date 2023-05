पहला इंटरव्यू और सियासी हमले… जब आजादी के कुछ साल बाद ही रानी एलिजाबेथ की ताजपोशी में लंदन गए थे नेहरू

साल 1953 में रानी एलिजाबेथ II की ताजपोशी हुई थी, तब भी लंदन में अलग ही माहौल था, राज परिवार ने बड़ी तैयारियां की थीं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू।

जब एलिजाबेथ की ताजपोशी में लंदन गए थे नेहरू (इंडियन एक्सप्रेस)

Mira Patel ब्रिटेन को आज अपना नया सम्राट मिलने वाला है, किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी एक भव्य कार्यक्रम के जरिए संपन्न होने वाली है। भारत की तरफ से उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले ही लंदन पहुंच चुके हैं। लेकिन आज किस्सा किंग चार्ल्स या जगदीप धनखड़ का नहीं, बल्कि 70 साल पुरानी उस घटना का जिसका कनेक्शन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से है। साल 1953 में रानी एलिजाबेथ II की ताजपोशी हुई थी, तब भी लंदन में अलग ही माहौल था, राज परिवार ने बड़ी तैयारियां की थीं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू। ये वो समय था जब देश अंग्रेजों की चंगुल से मुक्त हुआ ही था, सिर्फ 6 साल हुए थे और गरीबी से लेकर कई चुनौतियां सिरदर्द बढ़ा रही थीं। ऐसे में जब जवाहर लाल नेहरू, रानी एलिजाबेथ II की ताजपोशी में गए तो इस पर जमकर बवाल हुआ, विवाद देखने को मिला। उस विवाद का अहसास ब्रिटेन में बैठी मीडिया को भी था। ऐसे में जब वहां पहुंचकर नेहरू ने ब्रिटेन के नेशनल ब्रॉडकास्टर बीबीसी को पहला इंटरव्यू दिया, उसमें इस सवाल पर एक विस्तृत जवाब भी दिया। नेहरू ने कहा था कि विवाद तो होंगे ही, लेकिन उन विवादों का असल में कोई मतलब नहीं होगा, उनकी कोई नींव नहीं होगी। नेहरू ने यहां तक कहा था कि उनके आने की वजह से भी विवाद हुआ और जब वे वापस भारत जाएंगे, तब भी विवाद तो होगा ही। वैसे उसी इंटरव्यू में जवाहर लाल नेहरू से सवाल किया गया था कि क्या भारत ने ब्रिटेन को काफी जल्दी माफ कर दिया, क्या भारत गुलामी वाली बात भूल गया? इस पर नेहरू ने बड़ी बात कही थी, उन्होंने जोर देकर कहा था कि यहीं महात्मा गांधी की लेगेसी है। लेकिन ये तमाम तर्क उस समय काम नहीं आए थे क्योंकि एक वर्ग को ये बात हजम नहीं हो रही थी नेहरू को उस ब्रिटेन जाने की क्या जरूरत थी जिसने इतने साल देश पर गुलाम किया। अब जो बात तब लोग नहीं समझ पा रहे थे, इतिहासकार बीआर नंदा, नेहरू की उस विचारधारा को भी समझ रहे थे और उनके फैसलों के पीछे के कारण को भी डीकोड कर पाए थे। उन्होंने अपने जर्नल में लिखा था कि नेहरू एक ऐसे परिवार से आए थे, जहां पर अंग्रेजी कल्चर पर काफी फोकस था, टेबल मैनर्स से लेकर शिक्षा तक, हर डिपार्टमेंट में उसकी छाप दिखती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वे अंग्रेजों की हुकूमत भारत पर चाहते थे। उन्होंने हमेशा पूर्ण आजादी की बात कही थी, उन्होंने ही ब्रिटेन के Dominion status को खारिज कर दिया था। वे तो चाहते थे कि अंग्रेज, पूरी तरह से भारत को मुक्त करें और उनकी धरती को छोड़ दें। उस समय भारत के वायसरॉय ने भी इस बात की तस्दीक की थी, जब उन्होंने कहा था कि नेहरू भारत की आजादी को लेकर किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं थे।

