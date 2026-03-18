राज्यसभा में अपने विदाई संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का जिक्र किया। उन्होंने देवगौड़ा को लेकर कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है।

राज्यसभा में सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं देवेगौड़ा जी को 54 साल से ज़्यादा समय से जानता हूं और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। बाद में, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ… ‘वो मोहब्बत हमारे साथ किए, शादी मोदी साहब के साथ’…”। जैसे ही खड़गे ने यह बात बोली पीएम मोदी हंसने लगे, संसद में मौजूद दूसरे सांसद भी ठहाके लगाते दिखे।

भावुक हुए खड़गे

राज्यसभा विदाई भाषण के दौरान खड़गे भावुक भी हो गए थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में, पब्लिक लाइफ में, देश की सेवा के जुनून के लिए न तो थकते हैं और न ही रिटायर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खड़गे और दूसरे रिटायर हो रहे राज्यसभा सांसदों के लिए कुछ बातें बोली थीं।

पीएम मोदी ने बोला, ‘ जाने वाले सभी सांसदों का उत्तम योगदान है। मैं जरूर कहूंगा कि आदरणीय देवगौड़ा जी, खरगे जी, शरद पवार जी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है। इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए, वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, योगदान करना… समाज से जो जिम्मेदारी मिली है उसके प्रति समर्पित रहना सब वरिष्ठ लोगों से सीखने जैसा है।’

अठावले पर बोले पीएम मोदी

रामदास अठावले को लेकर भी पीएम मोदी ने मजाकियां अंदाज में कहा कि कभी-कभी हम सुनते थे कि सदन में ह्यूमर और सटायर के लिए बहुत मौके हैं। आजकल शायद यह धीरे-धीरे कम हो रहा है…लेकिन हमारे अठावले जी एवरग्रीन हैं। अठावले जी जा रहे हैं लेकिन यहां किसी को कोई कमी महसूस नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वे सटायर और ह्यूमर की भरपूर सेवा करते रहेंगे।