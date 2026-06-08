शिक्षक और कोचिंग संचालक फैजल खान हाल ही में उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वकील अरविंद कुमार मव्वर ने सोमवार को कहा कि जमानत से जुड़े मामले पर काम चल रहा है और आगे का फैसला कानून और अदालत पर निर्भर करेगा।

यह मामला खान सर कोचिंग संस्थान विवाद के बीच सामने आया है। 2 जून को पटना स्थित उनके कोचिंग संस्थान के बाहर कथित तौर पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। घटना के बाद कदमकुआं थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धाराओं 25(9), 27 और 35 के तहत खान सर समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।

यह एफआईआर एक वीडियो के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें दो सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर फायरिंग करते दिखाई दिए थे। बाद में दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रिम जमानत की संभावना पर वकील अरविंद कुमार मव्वर ने कहा, “मामले पर काम चल रहा है। सब कुछ कानून और तथ्यों पर निर्भर करता है। अभी तक न्यायाधीश ने कोई फैसला नहीं दिया है।”

खान सर की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन

इधर, गोलीकांड के बाद जारी विवाद के बीच रविवार को ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के शिक्षकों और छात्र नेताओं ने संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की तत्काल रिहाई की मांग की। उनका कहना है कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी बेबुनियाद है, जबकि खान सर के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

इतिहास के शिक्षक शशांक पाठक ने न्यूज एजेंसी से कहा, “रौशन आनंद सर की गिरफ्तारी के लिए जो भी कारण बताए गए थे, वे सभी गलत साबित हो चुके हैं। प्रशासन को भी यह बात पता है, फिर भी उन्हें हिरासत में रखा गया है। हम उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो हम भूख हड़ताल करेंगे।”

#WATCH | Patna, Bihar | On seeking anticipatory bail for Educator Khan Sir, his lawyer, Arvind Kumar Mavvar, says, "Work is in progress… Everything depends on the law." pic.twitter.com/82hohLw3br — ANI (@ANI) June 8, 2026

एक अन्य शिक्षक वरुण ने कहा, “प्रशासन ने रौशन आनंद सर को गिरफ्तार करने में बहुत तेजी दिखाई, लेकिन खान सर के मामले में वैसी तत्परता क्यों नहीं दिख रही? 4 जून को एफआईआर दर्ज हुई थी और अब 7 जून हो चुकी है, फिर भी वे खुलेआम कक्षाएं ले रहे हैं। हमारी मांग है कि रौशन सर का इस मामले से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि जिनके खिलाफ सीधे FIR दर्ज है, वे आजाद घूम रहे हैं। यदि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम आमरण अनशन करेंगे।”

रौशन आनंद ने लगाया साजिश का आरोप

ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के निदेशक रौशन आनंद, उनके सहयोगी अभिषेक और गौरव को 3 जून को पटना सिविल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रौशन आनंद ने पहले दावा किया था, “हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बिहार पुलिस परीक्षा में हमारी सफलता के बाद हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक और खान सर मिलकर ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं।”

छात्र नेता खुशबू पाठक ने एएनआई से कहा, “सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन्हें हम निर्दोष मानते हैं, रौशन आनंद सर, उन्हें 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और जिसके खिलाफ सबूत सामने हैं, वह अब भी खुला घूम रहा है और पढ़ा रहा है। कक्षाओं के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग कैसे हुई? क्या ऐसे व्यक्ति का बच्चों को पढ़ाना सही है?”

उन्होंने आगे कहा, “खान सर ज्ञान बिंदु के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति उनकी भाषा पर भी सवाल उठते रहे हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उनका धन्यवाद करेंगे।”

खान सर के वकील का पक्ष

इससे पहले खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वर ने न्यूज एजेंसी से कहा था, “खान सर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी बदले की कार्रवाई है। 2 जून को उनके स्टाफ ने दूसरे संस्थान के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सुरक्षा गार्डों ने सिर्फ सुरक्षा के लिए हवा में फायरिंग की थी और किसी को चोट नहीं लगी थी। लेकिन प्राथमिकी में उनके नाम को जानबूझकर जोड़ा गया है। यह उन्हें फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है। हम अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे।

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान एक वीडियो बरामद हुआ जिसमें तोड़फोड़ की घटना के बाद दो लोग हवा में फायरिंग करते दिखाई दिए।वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। घटनाक्रम की जांच और हथियारों की बरामदगी के आधार पर पुलिस ने खान सर और दो अन्य लोगों को FIR में नामजद किया।

पुलिस ने बताया कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है। मामले की जांच जारी है।

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पॉपुलर यू ट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर के चाचा निसार अहमद ने कहा है कि उनके भतीजे को कुछ नहीं आता। फैजल खान ने अपने कोचिंग इंस्टिट्यूट में फायरिंग होने का आरोप लगाया था लेकिन इस मामले में सामने आए वीडियो में उनके इंस्टिट्यूट के सुरक्षा गार्ड्स ही गोली चलाते हुए दिखाई दिए थे। पूरी खबर पढ़ें…